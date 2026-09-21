Endeudamiento de las familias: alertan que la morosidad alcanzó un nivel récord

El endeudamiento de las familias argentinas se convirtió en una de las principales señales de alarma de la economía doméstica. Así lo sostuvo el economista Álvaro Gabás, quien explicó que la morosidad alcanzó cerca del 16% y que el endeudamiento promedio ronda los 3,3 millones de pesos. A su entender, los números muestran que muchos hogares recurren al crédito para cubrir gastos esenciales.

Durante una entrevista en Quién Dice Qué, que se emite por Elonce, Gabás remarcó que el fenómeno ya es visible en la vida cotidiana y que el trabajo de su equipo permitió cuantificar esa realidad. “La morosidad está llegando al 16% de los argentinos, lo que quiere decir que hay una cantidad de población que se endeuda”, afirmó.

Para el especialista, la clave del problema está en la insuficiencia de los ingresos familiares. “Hoy los ingresos de la familia no alcanzan para cubrir las necesidades básicas. Entonces, se endeudan con las billeteras virtuales, con la tarjeta de crédito o con los bancos”, sostuvo.

El crédito reemplaza al ingreso mensual

Gabás cuestionó la idea de que las familias toman préstamos principalmente para adquirir electrodomésticos u otros bienes de consumo. Según su análisis, una parte del endeudamiento responde a la necesidad de cubrir gastos cotidianos cuando el salario ya no alcanza.

“El endeudamiento promedio es de 3.300.000 pesos, con lo cual se rompe esa teoría de que la gente se endeuda para comprar un televisor en el Mundial. Se está endeudando para suplantar los ingresos que no tiene”, expresó.

En ese contexto, describió el funcionamiento de los créditos otorgados por billeteras virtuales y plataformas digitales como una alternativa inmediata para quienes necesitan dinero. “Es un endeudamiento fácil, de un click. Quiere comprar necesidades básicas, alimentos, y utiliza Mercado Pago o cualquier billetera virtual porque no le alcanza con los ingresos mensuales”, explicó.

Además, el economista cuestionó las tasas aplicadas por algunas plataformas. “La tasa de interés que cobra Mercado Pago es cinco veces la inflación mensual. Si uno lo lleva anual, estamos hablando de 120%”, aseguró durante la entrevista.

Jóvenes y jubilados, entre los más afectados

Uno de los datos destacados por Gabás fue la distribución del endeudamiento según las edades. De acuerdo con su análisis, los niveles más elevados aparecen entre los menores de 35 años y los adultos mayores.

“A partir de los 35 años para abajo, los jóvenes son los más endeudados, y obviamente los jubilados”, afirmó.

El economista vinculó esa situación con la precariedad laboral y los bajos ingresos. “La juventud hoy también está en una situación informal, precaria a nivel laboral, donde no hay una prosperidad en el trabajo formal. Y los jubilados tienen 400.000 pesos por mes. Estamos en una situación muy compleja”, señaló.

Endeudarse para llegar a fin de mes

Gabás también describió un círculo en el que numerosas familias utilizan nuevos créditos para compensar la falta de ingresos y posteriormente vuelven a endeudarse para cancelar compromisos anteriores.

“Hay una suplantación de los ingresos por el endeudamiento. No tengo los ingresos para cubrir, voy al endeudamiento. Se van endeudando continuamente: van pagando deuda y se vuelven a endeudar”, explicó.

En el caso de las tarjetas de crédito, advirtió sobre las consecuencias de abonar únicamente el mínimo mensual. “A veces la gente paga el mínimo de la tarjeta, que es lo peor que puede pasar, porque estirás el financiamiento hacia adelante”, indicó.

Las medidas que propone ante la morosidad

Frente a este escenario, Gabás consideró que existen herramientas para aliviar la situación de los deudores. Entre ellas mencionó la regulación de las tasas de interés y una suspensión temporal de las ejecuciones vinculadas a las deudas.

“El gobierno tiene herramientas para poder defender a los argentinos ante esta situación. Una de las funciones que tiene el Banco Central es regular la tasa de interés y el crédito”, sostuvo.

También mencionó iniciativas legislativas vinculadas con la problemática. “Hay proyectos de regular la tasa de interés, hay proyectos de moratoria, hay proyectos a nivel nacional atendiendo esta problemática que estamos transitando”, explicó.

Actividad económica y mercado laboral

El economista relacionó el crecimiento del endeudamiento con otros indicadores económicos y laborales. En particular, mencionó la precariedad del empleo, el desempleo y las dificultades que atraviesan diferentes sectores de la actividad.

“Hay una caída de la actividad económica a nivel de consumo interno, construcción, industria y comercio. Hoy el comercio está destruido y los datos se reflejan después en la realidad laboral”, afirmó.

Para Gabás, la evolución del mercado laboral será uno de los principales indicadores a seguir. “Para mí, el indicador está en el mercado laboral y en la actividad económica, ya sea industrial, construcción o comercio”, sostuvo.