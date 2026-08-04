Postergaron la Junta Médica que analizará las causas de la muerte de Silvina Luna

La Junta Médica por la muerte de Silvina Luna, que estaba prevista para este martes, fue postergada hasta el próximo 1° de septiembre a las 10. El procedimiento forma parte de la investigación judicial que busca determinar eventuales responsabilidades del ex cirujano Aníbal Lotocki en el deterioro de la salud de la modelo y actriz.

Según informaron fuentes vinculadas con la causa a la Agencia Noticias Argentinas, la medida se realizará en el edificio de la Morgue Judicial, ubicado en Viamonte 2101, por disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº60.

Silvina Luna murió el 31 de agosto de 2023, a los 43 años, en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Su fallecimiento se produjo luego de atravesar un delicado cuadro de salud y una insuficiencia renal.

Qué deberá determinar la Junta Médica

La medida busca responder una serie de interrogantes planteados por el abogado Fernando Burlando el pasado 3 de febrero. Uno de los puntos se refiere al “momento de la aparición de los granulomas en el cuerpo” de Luna.

Los especialistas también deberán analizar “qué tratamiento se podría haber realizado para evitar el desarrollo de la hipercalcemia que derivó en la insuficiencia renal progresiva”, según los puntos incorporados al planteo judicial.

Otra de las cuestiones será determinar en qué momento hubiera resultado oportuno realizar ese eventual tratamiento y evaluar los controles posteriores a las intervenciones practicadas por Lotocki.

Los controles realizados por Lotocki

En particular, la Junta Médica deberá establecer si los “controles postoperatorios realizados por Aníbal Lotocki” fueron adecuados teniendo en cuenta el tipo de procedimiento efectuado sobre la paciente.

Además, los profesionales deberán pronunciarse sobre si el imputado, en función de su experiencia y del conocimiento que tenía sobre el caso, estaba en condiciones de intervenir para evitar que el desarrollo de los granulomas provocara las consecuencias que posteriormente afectaron la salud de Luna.

Las respuestas de los especialistas serán incorporadas a la investigación judicial y servirán como elementos técnicos para determinar las posibles responsabilidades en torno a la muerte de la modelo.

Las condenas contra Aníbal Lotocki

La situación judicial de Lotocki tiene antecedentes anteriores al fallecimiento de Luna. En febrero de 2022, el juez Carlos Rengel Mirat lo condenó a cuatro años de prisión y cinco años de inhabilitación para ejercer la medicina.

La sentencia lo encontró responsable por lesiones graves reiteradas sufridas por Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y la propia Silvina Luna tras intervenciones realizadas por el profesional.

Posteriormente, en noviembre de 2023, la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal elevó la condena a ocho años de prisión, al considerar también configurado el delito de estafa. Además, amplió a diez años la inhabilitación para ejercer la profesión.

La nueva fecha

La Junta Médica finalmente quedó fijada para el martes 1° de septiembre a las 10, en la Morgue Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.

El procedimiento tendrá como objetivo aportar elementos científicos y médicos sobre la evolución del cuadro que atravesó Silvina Luna y establecer si existieron intervenciones que podrían haber evitado o limitado las complicaciones que sufrió.

De esta manera, la investigación continuará con una instancia considerada relevante para determinar las circunstancias médicas que rodearon el deterioro de la salud y posterior fallecimiento de la modelo.