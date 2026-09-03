Un camión con trigo sufrió un desperfecto y se incendió totalmente en Ruta 16

Un camión se incendió durante la noche de este miércoles sobre la Ruta 16, a la altura del kilómetro 25, en jurisdicción de Carbó. El episodio no dejó personas lesionadas ni otros vehículos involucrados.

El hecho ocurrió alrededor de las 20.45 y tuvo como protagonista a un Fiat Iveco que transportaba una carga de trigo. La unidad circulaba en sentido este-oeste desde Larroque con destino a Rosario.

El conductor, un hombre de 45 años domiciliado en Larroque, logró salir del vehículo sin sufrir lesiones. Según manifestó posteriormente, el fuego se habría iniciado como consecuencia de una falla mecánica.

Bomberos controlaron el incendio

Personal de Bomberos Voluntarios de Larroque llegó al lugar y consiguió contener rápidamente las llamas, evitando que el incendio se propagara hacia otros sectores del camión o de la banquina.

Mientras se desarrollaban las tareas, el tránsito sobre la Ruta 16 permaneció asistido para permitir el trabajo de los equipos de emergencia y garantizar la seguridad de quienes circulaban por la zona.

La circulación quedó completamente normalizada alrededor de las 22.30, una vez finalizadas las actuaciones sobre el vehículo siniestrado.

No hubo terceros involucrados

Desde la Policía se confirmó que no participaron otros rodados y que tampoco se registraron personas heridas como consecuencia del episodio.

En el operativo trabajaron efectivos de la Comisaría Larroque, personal del Puesto Caminero Gualeguay y Bomberos Voluntarios de Larroque.

Las primeras actuaciones apuntan a una posible falla mecánica como origen del fuego, de acuerdo con lo relatado por el propio conductor.