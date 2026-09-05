Con la jerarquía de sus mediocampistas, Boca le gana 2-1 a Gimnasia en Mendoza

Por el Torneo Clausura, Boca visita a Gimnasia y Esgrima de Mendoza en el marco de una nueva fecha de la Zona A. Seguí las incidencias del partido.
Boca quiere seguir en alza este sábado en Mendoza frente al sorpresivo Gimnasia, equipo que también viene realizando una buena campaña. Se juega desde las 16:30 horas.
Boca viene de superar por penales a Vélez en los octavos de final de la Copa Argentina en Córdoba el pasado miércoles. Sin embargo, todo está a la espera debido a una supuesta mala inclusión de Boca de seis extranjeros en el partido.
Seguí las incidencias del partido
24′ ST: Amonestado Blanco en Boca por bajar a Cingolani.
23′ ST: Más cambios en Boca. Facundo Herrera y Lautaro Blanco por Marco Pellegrino y Matías Satás.
21′ ST: Gimnasia empieza a arrear a Boca contra su arco. Figal sacó una pelota suelta en el área que podía ser peligrosa y más tarde Cingolani envió un centro picante que fue sacado de forma providencial por la defensa visitante.
13′ ST: Cambio en Boca. Carlos Palacios reemplazó a Alan Velasco.
12′ ST: Gimnasia tuvo el empate en los pies de Matías Recalde, que aprovechó un descuido de Gorosito y definió mano a mano con Montero. La tiró afuera. Quedó tirado pidiendo una infracción que no fue, Figal quiso levantarlo y por esa actitud, se ganó la amarilla. Gran pie a pie y habilitación de Lencioni.
9′ ST: Casi amplía la ventaja Boca. Corrida terrible de Flores, que quedó cara a cara con Rigamonti, que llegó a desviar. La pelota casi se mete, pero despejó Mondino, que casi se la lleva puesta y convierte en su propia valla. A la salida del tiro de esquina, Belmonte quedó con la pelota boyando y remató a cualquier parte.
3′ ST: Cingolani probó con derecha desde media distancia, pero a su remate le faltó potencia y ubicación.
0′ ST: Arrancó el complemento en Mendoza.
47′ PT: Final de la etapa inicial.
42′ PT: Se salvó Gimnasia. El poste le dijo que no a Velasco, que recibió solo en el área tras una gran jugada de Flores.
38′ PT: ¡Gol de Boca! Zenón empujó una pelota debajo del arco tras el buscapié de Gorosito, que pasó en carrera por banda derecha y fue habilitado de taco por Velasco.
¡OTRO GOLAZO DEL XENEIZE PARA VOLVER A PONERSE EN VENTAJA! Tacazo de Velasco, centro de Gorosito y definición de Zenón para anotar el 2-1 vs. Gimnasia (M). 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/Ko3HPOnOeL— SportsCenter (@SC_ESPN) September 5, 2026
36′ PT: Amarilla para Cingolani, que bajó a Flores en el retroceso.
34′ PT: Otra buena aproximación del Lobo. Vargas definió fuerte, bajo y cruzado, pero desviado. Fue una buena combinación por flanco derecho con Cingolani y Lencioni.
31′ PT: Boca casi se pone arriba de nuevo. Zenón recuperó una pelota en ataque en la salida de Gimnasia y definió con borde interno al segundo palo. Rigamonti desvió bien al córner.
29′ PT: Zenón apareció libre por izquierda y con espacio para probar desde media distancia. Velasco optó por él y no por Valencia, que le hacía la diagonial. El zurdo la tiró desviada.
27′ PT: Chilena de Sabatini, un tanto incómoda e imperfecta, que salió por encima del travesaño tras el desborde y centro de Cingolani.
22′ PT: Ahora respondió Boca con un tiro de zurda de Flores, que apareció por la derecha, bajó un centro pasado y se armó el ángulo para rematar con pierna inhábil.
20′ PT: Cambio en Gimnasia. Entró el Monito Matías Vargas en lugar de Tomás O’Connor, que salió con una molestia.
19′ PT: ¡Gol de Gimnasia! Gran definición de Sabatini, que halló una bola en el área y le giró a Pellegrino para su derecha. Nada que hacer en esta para Montero.
¡TENEMOS UN PARTIDAZO EN MENDOZA! Sabatini se encontró con la pelota en el área, giró y descolocó a Montero para anotar el 1-1 de Gimnasia (M) vs. Boca. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/MTN4f9NXRD— SportsCenter (@SC_ESPN) September 5, 2026
16′ PT: ¡Gol de Boca! Gran remate al ángulo de Velasco, que encontró una bola suelta tras un ataque armado por él, Flores y Belmonte, quien llegó a puntear el balón para dejárselo servido.
¡DE PRIMERA AL ÁNGULO! Golazo de Velasco para poner el 1-0 de Boca vs. Gimnasia (M). 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/rRQ3mNIA9h— SportsCenter (@SC_ESPN) September 5, 2026
13′ PT: Flores protagoniza la primera llegada de Boca. Recibió como extremo izquierdo, se armó el remate para su derecha y tiró a colocar a las manos de Rigamonti.
10′ PT: Minuto de aplausos en honor a Lionel Messi, quien se retiró de la selección argentina.
8′ PT: Nueva aproximación del local, con un giro y remate de Sabatini que controló bien Montero sobre su lado izquierdo. Buen movimiento del delantero.
5′ PT: Lencioni le tiró un caño delicioso a Zenón en la mitad de la cancha, el jugador de Boca lo tomó de la camiseta y se ganó la amarilla.
1′ PT: Lo tuvo Gimnasia de Mendoza. Lencioni llegó solo en el área y conectó un centro de Cingolani que Montero llegó a desviar y salvó con la ayuda del poste. Gorosito, en segunda instancia, la sacó sobre la línea.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Fermín Antonini, Tomás O’Connor; Facundo Lencioni, Esteban Fernández, Luciano Cingolani; Ignacio Sabatini. DT: Darío Franco.
Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Matías Satas; Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech, Kevin Zenón; Alan Velasco, Enner Valencia y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.