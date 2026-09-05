Scouts celebraron su día con juegos y actividades en la Plaza 1º de Mayo de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Cerca de 200 niños y jóvenes participaron de la celebración por el Día del Scout Argentino y la Buena Acción. Hubo juegos y propuestas al aire libre, mientras que la jornada culminaba con una misa en la Catedral de Paraná.
El Día del Scout Argentino y la Buena Acción se conmemoró este sábado en Paraná con un encuentro que reunió a cerca de 200 niños y jóvenes en la Plaza 1º de Mayo. Grupos de distintos puntos de la ciudad y San Benito compartieron juegos y actividades para celebrar.
"Estamos celebrando el Día del Scout y la Buena Acción, que todos los 5 de septiembre conmemoramos", explicó la referente Paula Malatesta a Elonce. Según detalló, la convocatoria estuvo destinada a los grupos de la zona pertenecientes a la Arquidiócesis.
La entrevistada estimó que participaron "unos 150 o 200 chicos" y señaló que estuvieron representados casi todos los grupos. La propuesta contemplaba finalizar a las 17 horas con una misa en la Catedral y posteriormente realizar el arriado de la bandera en la Plaza 1º de Mayo.
El juego y la naturaleza como herramientas educativas
Durante la tarde, los participantes realizaron diferentes propuestas recreativas. "Nosotros trabajamos más que nada a través del juego y de la vida en la naturaleza", explicó Malatesta, quien destacó que el escultismo constituye una modalidad de educación no formal.
El objetivo, señaló, es que niños y jóvenes puedan aprender valores mientras comparten experiencias. "Buscamos aprender a ser mejores personas, mejores ciudadanos y comprometernos con nuestra fe", sostuvo. Además, remarcó que las actividades permiten que los chicos "se diviertan, jueguen y hagan amigos".
Los referentes también destacaron la importancia que tiene la dimensión religiosa para los grupos scouts católicos. En ese sentido, señalaron que la fe, el contacto con la naturaleza, el encuentro y la fraternidad forman parte de los principios que orientan sus actividades.
Una propuesta para niños y jóvenes
El movimiento cuenta con distintas etapas de acuerdo con las edades de sus integrantes, desde la Manada hasta las ramas destinadas a adolescentes y jóvenes. Una vez finalizada esa etapa, quienes desean continuar pueden incorporarse a equipos que trabajan acompañando a las nuevas generaciones.
Los organizadores destacaron especialmente la posibilidad de generar espacios de encuentro fuera de las pantallas y promover actividades al aire libre, el compañerismo y el contacto con otras personas.
"Es una hermosa forma para los niños y los jóvenes de buscarle un sentido profundo a la vida", resumió Malatesta al invitar a las familias interesadas a acercarse al movimiento scout.