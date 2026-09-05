Boca empató 2 a 2 en Mendoza frente a Gimnasia por el Torneo Clausura

Boca estuvo dos veces en ventaja, pero no aguantó el resultado y por un gol agónico se llevó un punto de su visita a Gimnasia de Mendoza.
Boca igualó 2 a 2 con Gimnasia de Mendoza por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026, este sábado por la tarde.
Alan Velasco y Kevin Zenón marcaron para el Xeneize, mientras que para la visita Esteban Fernández y Sabatini consiguieron la igualdad.
Seguí las incidencias del partido
¡FINAL DEL PARTIDO!
48′ ST: ¡Gol de Gimnasia de Mendoza! Esteban Fernández encontró un rechazo corto en la puerta del área grande y sentenció el arco de Montero.
¡¡¡GOL AGÓNICO DE ESTEBAN FERNÁNDEZ PARA ANOTAR EL 2-2 DE GIMNASIA (M) VS. BOCA!!!
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45′ ST: El Monito Vargas intentó con un disparo desde lejos, pero la tiró desviada. Último cambio en Gimnasia: Brian Andrada por Mondino.
41′ ST: Boca pudo liquidarlo con un contragolpe en el que quedó con superioridad numérica 4 contra 3, pero a Flores le bloquearon el remate cuando se metió en el área, enganchó para su derecha y sacudió. Era clara.
36′ ST: Buscapié venenoso del Monito Vargas que recorrió toda el área y salió cerca del segundo palo de Montero. Saque de arco.
35′ ST: Cambios en Gimnasia de Mendoza. Ismael Cortez, Nahuel Barboza y Valentino Simoni por Luciano Paredes, Fermín Antonini y Luciano Cingolani.
32′ ST: Cambios en Boca. Lautaro Di Lollo y Williams Alarcón por Kevin Zenón y Tomás Belmonte.
31′ ST: El Monito Vargas probó por alto a Montero, que no quiso complicaciones y desvió por encima del travesaño al córner pese a que tenía el intento controlado.
29′ ST: El VAR determinó que había offside de Sabatini. Silvio Trucco y Diego Romero están en la cabina.
26′ ST: ¡Gol de Gimnasia de Mendoza! Sabatini empujó un centro desde la derecha a la salida de un tiro libre ejecutado por Esteban Fernández. El VAR medirá las líneas por posible offisde.
24′ ST: Amonestado Blanco en Boca por bajar a Cingolani.
23′ ST: Más cambios en Boca. Facundo Herrera y Lautaro Blanco por Marco Pellegrino y Matías Satás.
21′ ST: Gimnasia empieza a arrear a Boca contra su arco. Figal sacó una pelota suelta en el área que podía ser peligrosa y más tarde Cingolani envió un centro picante que fue sacado de forma providencial por la defensa visitante.
13′ ST: Cambio en Boca. Carlos Palacios reemplazó a Alan Velasco.
12′ ST: Gimnasia tuvo el empate en los pies de Matías Recalde, que aprovechó un descuido de Gorosito y definió mano a mano con Montero. La tiró afuera. Quedó tirado pidiendo una infracción que no fue, Figal quiso levantarlo y por esa actitud, se ganó la amarilla. Gran pie a pie y habilitación de Lencioni.
9′ ST: Casi amplía la ventaja Boca. Corrida terrible de Flores, que quedó cara a cara con Rigamonti, que llegó a desviar. La pelota casi se mete, pero despejó Mondino, que casi se la lleva puesta y convierte en su propia valla. A la salida del tiro de esquina, Belmonte quedó con la pelota boyando y remató a cualquier parte.
3′ ST: Cingolani probó con derecha desde media distancia, pero a su remate le faltó potencia y ubicación.
0′ ST: Arrancó el complemento en Mendoza.
47′ PT: Final de la etapa inicial.
42′ PT: Se salvó Gimnasia. El poste le dijo que no a Velasco, que recibió solo en el área tras una gran jugada de Flores.
38′ PT: ¡Gol de Boca! Zenón empujó una pelota debajo del arco tras el buscapié de Gorosito, que pasó en carrera por banda derecha y fue habilitado de taco por Velasco.
¡OTRO GOLAZO DEL XENEIZE PARA VOLVER A PONERSE EN VENTAJA! Tacazo de Velasco, centro de Gorosito y definición de Zenón para anotar el 2-1 vs. Gimnasia (M). 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/Ko3HPOnOeL— SportsCenter (@SC_ESPN) September 5, 2026
36′ PT: Amarilla para Cingolani, que bajó a Flores en el retroceso.
34′ PT: Otra buena aproximación del Lobo. Vargas definió fuerte, bajo y cruzado, pero desviado. Fue una buena combinación por flanco derecho con Cingolani y Lencioni.
31′ PT: Boca casi se pone arriba de nuevo. Zenón recuperó una pelota en ataque en la salida de Gimnasia y definió con borde interno al segundo palo. Rigamonti desvió bien al córner.
29′ PT: Zenón apareció libre por izquierda y con espacio para probar desde media distancia. Velasco optó por él y no por Valencia, que le hacía la diagonial. El zurdo la tiró desviada.
27′ PT: Chilena de Sabatini, un tanto incómoda e imperfecta, que salió por encima del travesaño tras el desborde y centro de Cingolani.
22′ PT: Ahora respondió Boca con un tiro de zurda de Flores, que apareció por la derecha, bajó un centro pasado y se armó el ángulo para rematar con pierna inhábil.
20′ PT: Cambio en Gimnasia. Entró el Monito Matías Vargas en lugar de Tomás O’Connor, que salió con una molestia.
19′ PT: ¡Gol de Gimnasia! Gran definición de Sabatini, que halló una bola en el área y le giró a Pellegrino para su derecha. Nada que hacer en esta para Montero.
¡TENEMOS UN PARTIDAZO EN MENDOZA! Sabatini se encontró con la pelota en el área, giró y descolocó a Montero para anotar el 1-1 de Gimnasia (M) vs. Boca. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/MTN4f9NXRD— SportsCenter (@SC_ESPN) September 5, 2026
16′ PT: ¡Gol de Boca! Gran remate al ángulo de Velasco, que encontró una bola suelta tras un ataque armado por él, Flores y Belmonte, quien llegó a puntear el balón para dejárselo servido.
¡DE PRIMERA AL ÁNGULO! Golazo de Velasco para poner el 1-0 de Boca vs. Gimnasia (M). 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/rRQ3mNIA9h— SportsCenter (@SC_ESPN) September 5, 2026
13′ PT: Flores protagoniza la primera llegada de Boca. Recibió como extremo izquierdo, se armó el remate para su derecha y tiró a colocar a las manos de Rigamonti.
10′ PT: Minuto de aplausos en honor a Lionel Messi, quien se retiró de la selección argentina.
8′ PT: Nueva aproximación del local, con un giro y remate de Sabatini que controló bien Montero sobre su lado izquierdo. Buen movimiento del delantero.
5′ PT: Lencioni le tiró un caño delicioso a Zenón en la mitad de la cancha, el jugador de Boca lo tomó de la camiseta y se ganó la amarilla.
1′ PT: Lo tuvo Gimnasia de Mendoza. Lencioni llegó solo en el área y conectó un centro de Cingolani que Montero llegó a desviar y salvó con la ayuda del poste. Gorosito, en segunda instancia, la sacó sobre la línea.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Fermín Antonini, Tomás O’Connor; Facundo Lencioni, Esteban Fernández, Luciano Cingolani; Ignacio Sabatini. DT: Darío Franco.
Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Matías Satas; Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech, Kevin Zenón; Alan Velasco, Enner Valencia y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.