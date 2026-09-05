 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes Fecha 8

Boca empató 2 a 2 en Mendoza frente a Gimnasia por el Torneo Clausura

Boca estuvo dos veces en ventaja, pero no aguantó el resultado y por un gol agónico se llevó un punto de su visita a Gimnasia de Mendoza.

5 de Septiembre de 2026
Velasco anotó uno de los goles.
Velasco anotó uno de los goles. Foto: La Nación.

Boca estuvo dos veces en ventaja, pero no aguantó el resultado y por un gol agónico se llevó un punto de su visita a Gimnasia de Mendoza.

Boca igualó 2 a 2 con Gimnasia de Mendoza por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026, este sábado por la tarde.

 

Alan Velasco y Kevin Zenón marcaron para el Xeneize, mientras que para la visita Esteban Fernández y Sabatini consiguieron la igualdad.

 

 

Seguí las incidencias del partido

 

¡FINAL DEL PARTIDO!

 

48′ ST: ¡Gol de Gimnasia de Mendoza! Esteban Fernández encontró un rechazo corto en la puerta del área grande y sentenció el arco de Montero.

 

45′ ST: El Monito Vargas intentó con un disparo desde lejos, pero la tiró desviada. Último cambio en Gimnasia: Brian Andrada por Mondino.

 

41′ ST: Boca pudo liquidarlo con un contragolpe en el que quedó con superioridad numérica 4 contra 3, pero a Flores le bloquearon el remate cuando se metió en el área, enganchó para su derecha y sacudió. Era clara.

 

36′ ST: Buscapié venenoso del Monito Vargas que recorrió toda el área y salió cerca del segundo palo de Montero. Saque de arco.

 

35′ ST: Cambios en Gimnasia de Mendoza. Ismael Cortez, Nahuel Barboza y Valentino Simoni por Luciano Paredes, Fermín Antonini y Luciano Cingolani.

 

32′ ST: Cambios en Boca. Lautaro Di Lollo y Williams Alarcón por Kevin Zenón y Tomás Belmonte.

 

31′ ST: El Monito Vargas probó por alto a Montero, que no quiso complicaciones y desvió por encima del travesaño al córner pese a que tenía el intento controlado.

 

29′ ST: El VAR determinó que había offside de Sabatini. Silvio Trucco y Diego Romero están en la cabina.

 

26′ ST: ¡Gol de Gimnasia de Mendoza! Sabatini empujó un centro desde la derecha a la salida de un tiro libre ejecutado por Esteban Fernández. El VAR medirá las líneas por posible offisde.

 

24′ ST: Amonestado Blanco en Boca por bajar a Cingolani.

 

23′ ST: Más cambios en Boca. Facundo Herrera y Lautaro Blanco por Marco Pellegrino y Matías Satás.

 

21′ ST: Gimnasia empieza a arrear a Boca contra su arco. Figal sacó una pelota suelta en el área que podía ser peligrosa y más tarde Cingolani envió un centro picante que fue sacado de forma providencial por la defensa visitante.

 

 

13′ ST: Cambio en Boca. Carlos Palacios reemplazó a Alan Velasco.

 

12′ ST: Gimnasia tuvo el empate en los pies de Matías Recalde, que aprovechó un descuido de Gorosito y definió mano a mano con Montero. La tiró afuera. Quedó tirado pidiendo una infracción que no fue, Figal quiso levantarlo y por esa actitud, se ganó la amarilla. Gran pie a pie y habilitación de Lencioni.

 

9′ ST: Casi amplía la ventaja Boca. Corrida terrible de Flores, que quedó cara a cara con Rigamonti, que llegó a desviar. La pelota casi se mete, pero despejó Mondino, que casi se la lleva puesta y convierte en su propia valla. A la salida del tiro de esquina, Belmonte quedó con la pelota boyando y remató a cualquier parte.

 

3′ ST: Cingolani probó con derecha desde media distancia, pero a su remate le faltó potencia y ubicación.

 

 

 

0′ ST: Arrancó el complemento en Mendoza.

 

47′ PT: Final de la etapa inicial.

 

42′ PT: Se salvó Gimnasia. El poste le dijo que no a Velasco, que recibió solo en el área tras una gran jugada de Flores.

 

38′ PT: ¡Gol de Boca! Zenón empujó una pelota debajo del arco tras el buscapié de Gorosito, que pasó en carrera por banda derecha y fue habilitado de taco por Velasco.

 

 

36′ PT: Amarilla para Cingolani, que bajó a Flores en el retroceso.

 

34′ PT: Otra buena aproximación del Lobo. Vargas definió fuerte, bajo y cruzado, pero desviado. Fue una buena combinación por flanco derecho con Cingolani y Lencioni.

 

31′ PT: Boca casi se pone arriba de nuevo. Zenón recuperó una pelota en ataque en la salida de Gimnasia y definió con borde interno al segundo palo. Rigamonti desvió bien al córner.

 

29′ PT: Zenón apareció libre por izquierda y con espacio para probar desde media distancia. Velasco optó por él y no por Valencia, que le hacía la diagonial. El zurdo la tiró desviada.

 

27′ PT: Chilena de Sabatini, un tanto incómoda e imperfecta, que salió por encima del travesaño tras el desborde y centro de Cingolani.

 

22′ PT: Ahora respondió Boca con un tiro de zurda de Flores, que apareció por la derecha, bajó un centro pasado y se armó el ángulo para rematar con pierna inhábil.

 

20′ PT: Cambio en Gimnasia. Entró el Monito Matías Vargas en lugar de Tomás O’Connor, que salió con una molestia.

 

19′ PT: ¡Gol de Gimnasia! Gran definición de Sabatini, que halló una bola en el área y le giró a Pellegrino para su derecha. Nada que hacer en esta para Montero.

 

 

16′ PT: ¡Gol de Boca! Gran remate al ángulo de Velasco, que encontró una bola suelta tras un ataque armado por él, Flores y Belmonte, quien llegó a puntear el balón para dejárselo servido.

 

 

13′ PT: Flores protagoniza la primera llegada de Boca. Recibió como extremo izquierdo, se armó el remate para su derecha y tiró a colocar a las manos de Rigamonti.

 

10′ PT: Minuto de aplausos en honor a Lionel Messi, quien se retiró de la selección argentina.

 

8′ PT: Nueva aproximación del local, con un giro y remate de Sabatini que controló bien Montero sobre su lado izquierdo. Buen movimiento del delantero.

 

 

5′ PT: Lencioni le tiró un caño delicioso a Zenón en la mitad de la cancha, el jugador de Boca lo tomó de la camiseta y se ganó la amarilla.

 

1′ PT: Lo tuvo Gimnasia de Mendoza. Lencioni llegó solo en el área y conectó un centro de Cingolani que Montero llegó a desviar y salvó con la ayuda del poste. Gorosito, en segunda instancia, la sacó sobre la línea.

 

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

 

Formaciones confirmadas

 

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Fermín Antonini, Tomás O’Connor; Facundo Lencioni, Esteban Fernández, Luciano Cingolani; Ignacio Sabatini. DT: Darío Franco.

 

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Matías Satas; Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech, Kevin Zenón; Alan Velasco, Enner Valencia y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Temas:

Boca Gimnasia y Esgrima de Mendoza Torneo Clausura
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso