La Escuela Normal de Paraná invita a conocer su jardín de infantes y su propuesta educativa

La Escuela Normal José María Torres invita a conocer su jardín de infantes este viernes 25 de septiembre, de 14 a 16 horas, mediante una jornada abierta destinada a familias de Paraná y Paraná Campaña que tengan niños de entre 2 y 4 años.

La actividad, denominada "Pasaporte al Jardín de Infantes, un viaje por la Normal", permitirá recorrer la institución y acercarse a su propuesta de enseñanza. La participación será libre y no requerirá inscripción previa.

(Elonce)

Ana Laura Schaab, directora del Jardín de Infantes de la Escuela Normal, explicó que los niños encontrarán ocho estaciones de juego, cada una vinculada con diferentes áreas del conocimiento. Los adultos que los acompañen podrán, en paralelo, conocer los criterios pedagógicos con los que trabaja la institución.

Una propuesta que comienza a través del juego

La iniciativa fue diseñada de manera colectiva por el equipo docente con el objetivo de mostrar cómo se desarrolla la enseñanza en el nivel inicial. Entre los ejes de trabajo se encuentran la Educación Sexual Integral, la educación ambiental y un proyecto de plurilingüismo que comienza en sala de 5 años.

El jardín también participa de proyectos que articulan los diferentes niveles de la Escuela Normal. Uno de ellos es una radio que brinda un espacio de expresión a niños y jóvenes. Además, estudiantes de las salas de 3, 4 y 5 años participaron junto a alumnos de la cátedra de muralismo en la realización de una obra que será inaugurada próximamente.

Ana Laura Schaab, directora del Jardín de Infantes (Elonce)

La vinculación se da en el marco de la pertenencia de la institución a la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, lo que permite desarrollar experiencias conjuntas con otras carreras y espacios educativos.

Cuándo comienzan las inscripciones

Schaab informó además que las inscripciones para el próximo ciclo comenzarán el 5 de octubre y permanecerán abiertas durante ese mes. En esta instancia habrá vacantes de ingreso para las salas de 3 y 4 años, mientras que no se abrirá inscripción para sala de 5.

Para la actividad de este viernes, las familias deberán ingresar por la puerta principal del histórico edificio, ubicada en la esquina de Monte Caseros y Urquiza, y dirigirse al segundo piso, donde funciona el jardín.

La jornada también permitirá acercarse al patrimonio de una institución con 142 años de historia. Entre los espacios destacados se encuentra el antiguo observatorio ubicado en el edificio, que actualmente atraviesa un proceso de restauración y puesta en valor.