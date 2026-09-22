Mauro Icardi cuestionó su inhabilitación para conducir y aseguró que tiene licencia italiana hasta 2029

Mauro Icardi cuestionó su inhabilitación para conducir y salió al cruce del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, luego de que el organismo anunciara la medida preventiva tras la difusión de un video junto a Eugenia "China" Suárez. El delantero sostuvo que posee una licencia italiana vigente hasta 2029.

"Quería saber cómo hicieron para inhabilitar la licencia italiana de la cual dispongo hasta 2029", escribió Icardi al responder directamente a la publicación oficial del organismo bonaerense. Además, puso en duda el alcance de la disposición sobre su documentación europea.

El futbolista argumentó que había entregado su registro argentino al realizar el trámite correspondiente en Europa. "La licencia argentina hay que entregarla cuando la convertís a la europea. ¿Qué inhabilitación se quieren inventar?", expresó. La afirmación sobre la vigencia de ese permiso corresponde a la versión brindada por el propio jugador.

Icardi apuntó contra el Ministerio de Transporte

En su descargo, Icardi también cuestionó que el organismo hiciera pública su situación. "Me parece raro que hasta el Ministerio de Transporte se me cuelgue de las pelotas para tener un poquito de repercusión en los medios", manifestó.

Luego elevó el tono de sus críticas y apuntó contra el estado de las calles. "Ocúpense de arreglar las calles para poder tener una mejor circulación en nuestro país", reclamó, antes de agregar: "Dejen de mentirle a la gente y pónganse a trabajar". Finalmente, cerró su respuesta con otra crítica: "Todo por un ratito de chimento".

La reacción se produjo después de que Transporte bonaerense informara que había constatado que la licencia argentina de Icardi estaba vencida y, a partir de esa situación, dispuso su inhabilitación preventiva. El organismo indicó que deberá someterse a una evaluación para determinar su aptitud antes de obtener un nuevo registro y remarcó que “la seguridad vial no admite excepciones”.

El video que originó la medida

La intervención de las autoridades tuvo como antecedente un video publicado por Eugenia “China” Suárez en redes sociales. En las imágenes, la actriz aparece sin cinturón de seguridad y con gran parte del cuerpo fuera de la ventanilla del acompañante mientras el automóvil se encuentra en movimiento e Icardi conduce.

Hola buenas, Quería saber cómo hicieron para inhabilitar la licencia italiana de la cual dispongo hasta 2029. Me parece raro que hasta el ministerio de transporte se me cuelgue de las pelotas para tener un poquito de repercusión en los medios. Ocúpense de arreglar las calles para… — MauroIcardi (@MauroIcardi) September 21, 2026

Según sostuvo el Ministerio de Transporte bonaerense, la conducta registrada en las imágenes representó un riesgo para Suárez, para los demás ocupantes del vehículo y para terceros. El organismo también cuestionó que el conductor continuara la marcha mientras se desarrollaba esa maniobra.

De esta manera, la controversia sumó un nuevo capítulo: mientras la Provincia sostiene la inhabilitación preventiva vinculada con su registro argentino, Icardi afirma que cuenta con documentación italiana vigente y cuestiona públicamente el alcance de la medida.