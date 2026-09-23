Maia Reficco sorprendió con fotos desde Mallorca en medio de rumores sobre Franco Colapinto

Maia Reficco volvió a llamar la atención en redes sociales al compartir una serie de fotografías de sus días en Mallorca, España, mientras continúan las versiones sobre el estado de su relación con Franco Colapinto. La actriz publicó distintas postales de la isla balear, pero evitó hacer cualquier referencia al piloto argentino.

En una de las imágenes se la observa en una calle rural al atardecer, con un mate en la mano y un traje de baño amarillo, junto a uno de los tradicionales muros de piedra de la zona. La publicación también incluyó fotografías de una cala de aguas turquesas y un velero sobre el horizonte.

El recorrido fotográfico se completó con escenas más cotidianas: una cocina de campo, una tarta casera y una cena con jamón ibérico en un restaurante local. “Tanto last sunrise que tuve que volver”, escribió Reficco junto al álbum que compartió con sus seguidores.

Las fotos de Maia Reficco que despertaron comentarios

Las postales de Maia Reficco acumularon rápidamente reacciones y comentarios, aunque uno en particular terminó trasladando la conversación hacia su vida sentimental. “¿El fotógrafo es Franco?”, preguntó un usuario en referencia a Colapinto y a la posibilidad de que hubiera acompañado a la actriz durante el viaje.

La artista no respondió el mensaje, que reunió numerosos “me gusta” y volvió a alimentar las especulaciones sobre el vínculo entre ambos. Ninguno de los dos confirmó públicamente si compartieron las vacaciones ni quién estuvo detrás de las fotografías difundidas.

Las imágenes se conocieron en un momento en el que la relación entre la actriz y el corredor de Fórmula 1 continúa rodeada de versiones. Ambos habían comenzado a ser vinculados públicamente durante 2026 después de ser vistos juntos en el Gran Premio de Miami.

Los rumores sobre Franco Colapinto

Meses más tarde comenzaron a circular versiones sobre una posible crisis entre ambos y posteriormente trascendieron rumores de separación. Sin embargo, tiempo después aparecieron nuevas fotografías que volvieron a instalar la posibilidad de una reconciliación.

En aquellas imágenes se veía a Maia Reficco y Franco Colapinto caminando juntos por Ámsterdam durante el fin de semana del Gran Premio de los Países Bajos. El material fue difundido en televisión por Yanina Latorre, aunque los protagonistas no realizaron declaraciones públicas para aclarar la situación.

Desde entonces, ambos mantuvieron reserva sobre su vida privada. Colapinto continuó concentrado en su actividad con Alpine y no se pronunció sobre las fotografías de los Países Bajos ni sobre el reciente viaje de la actriz por Mallorca.

Un viaje mostrado lejos de las versiones

Reficco también había evitado referirse al piloto durante una reciente aparición pública en Buenos Aires, cuando asistió al estreno del musical Los ojos del perro siberiano. En aquella ocasión, las preguntas sobre Colapinto quedaron sin respuesta.

Su publicación desde España mostró, en cambio, numerosos detalles de sus vacaciones, desde los paisajes hasta momentos gastronómicos y de descanso. A pesar de esa exposición, la actriz eligió no incluir ninguna referencia directa a su situación sentimental.

Así, las fotos de Maia Reficco terminaron generando repercusión tanto por las postales de Mallorca como por las preguntas que dejaron abiertas entre sus seguidores. Mientras ninguno de los dos confirme o desmienta las versiones, el estado actual de su vínculo con Franco Colapinto continúa siendo materia de especulación.