El comedor de la parroquia San Miguel refuerza la asistencia con unas 120 viandas por semana

El comedor de la parroquia San Miguel Arcángel de Paraná refuerza la asistencia alimentaria a personas en situación de calle, con la preparación de entre 100 y 120 raciones cada jueves. La iniciativa es llevada adelante por los Misioneros de San Miguel, que acompañan la tarea solidaria encabezada por el padre Miguel Velasco.

Mientras en la tradicional parroquia se desarrollan las actividades de la novena de cara a la festividad de San Miguel Arcángel, patrono de Entre Ríos, detrás del templo otro grupo se organiza alrededor de ollas, verduras, carne y arroz. El objetivo es que, al caer la tarde, haya un plato caliente para quienes lo necesitan.

Marcelo, uno de los integrantes del grupo, contó que la comida tiene como destinatarias a personas en situación de calle y que la distribución se realiza semanalmente. “Se reparte todos los jueves en Plaza Sáenz Peña”, explicó.

Entre 100 y 120 platos cada jueves

Los Misioneros de San Miguel se conformaron como grupo hace aproximadamente un mes, aunque algunos de sus integrantes colaboran desde hace varios años con las acciones solidarias impulsadas por el sacerdote.

La preparación comienza temprano. “La jornada arranca a las 17.30, cuando se empieza a picar todo lo que es verdura, carne o pollo, según lo que se vaya a ocupar en la comida del día”, detalló Marcelo.

La cocina también es una tarea compartida. Cada jornada se establece quién estará a cargo de preparar el menú: “Un jueves cocina uno, otro jueves cocina otro”, explicó.

En esta oportunidad, el plato elegido fue un guiso de pollo con arroz, preparado para trasladarlo posteriormente hasta Plaza Sáenz Peña y servirlo caliente.

Donaciones para sostener la ayuda

Gran parte de los ingredientes utilizados para preparar las viandas llega gracias a la solidaridad de vecinos y colaboradores. “Algunas cosas se compran, pero la mayoría son donaciones”, indicó Marcelo.

Cada jueves, además, entre cuatro y cinco personas acompañan la distribución de los alimentos. Algunos integrantes se encargan del traslado y otros participan directamente en el servicio de las porciones.

El punto elegido es Plaza Sáenz Peña, un lugar donde el padre Velasco ya mantiene contacto con quienes reciben la asistencia. La continuidad de la iniciativa hizo que los voluntarios conozcan a muchas de las personas que concurren semanalmente.

“Alrededor de 100 o 120”, respondió Marcelo al ser consultado sobre la cantidad de raciones que entregan. Aunque algunos jueves puede acercarse más gente, explicó que habitualmente el número se mantiene dentro de esos valores.

Ocho años acompañando la tarea del padre Velasco

Paola, otra de las colaboradoras, contó que su vínculo con las acciones solidarias del sacerdote comenzó mucho antes de la conformación del nuevo grupo de misioneros.

“Estamos con el padre Miguel hace ocho años más o menos, colaborando con todo lo que él lleva adelante para la gente de la calle”, señaló.

La tarea requiere tanto alimentos como personas dispuestas a cocinar, organizar y trasladar las viandas. Por eso, el grupo mantiene abierta la posibilidad de que nuevos colaboradores se incorporen o acerquen donaciones.

Quienes deseen ayudar pueden comunicarse al 343 472 8817, número brindado durante la entrevista para ponerse en contacto con la iniciativa y coordinar la colaboración.

Un plato caliente en medio de la novena

La actividad solidaria adquiere un significado especial durante estos días, mientras la comunidad de San Miguel se prepara para celebrar la festividad de su patrono.

El comedor de la parroquia San Miguel refuerza la asistencia de alimentos

En paralelo a las actividades religiosas, los voluntarios mantienen una tarea concreta que se repite cada semana: cocinar, cargar las viandas y trasladarlas hasta la plaza para encontrarse con las personas que esperan la comida.

Esta vez fue un guiso de pollo con arroz. La próxima semana podrá cambiar el menú, pero el objetivo será el mismo: sostener la entrega de alrededor de un centenar de platos calientes para personas en situación de calle y continuar ampliando una red solidaria basada principalmente en donaciones y trabajo voluntario.