Entre Ríos bajo alerta amarilla: el pronóstico anticipa tormentas y posible caída de granizo

Entre Ríos se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas durante este domingo 27 de septiembre. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa fenómenos de variada intensidad, algunos localmente fuertes, que podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo. Durante la mañana, la advertencia alcanzará a todo el territorio provincial.

Según el organismo, las precipitaciones acumuladas podrían ubicarse entre los 20 y 50 milímetros, aunque no se descarta que esos valores sean superados en sectores puntuales. La principal preocupación está relacionada con la posibilidad de lluvias intensas en períodos breves, que pueden generar anegamientos temporarios y complicaciones en la circulación.

La advertencia no significa que todas las localidades registrarán fenómenos de la misma intensidad. El pronóstico muestra diferencias entre las regiones y distintos momentos de mayor probabilidad de precipitaciones. No obstante, se recomienda mantener las precauciones durante toda la jornada, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Cómo estarán las condiciones en las distintas ciudades

En Paraná, La Paz y Villaguay se espera una jornada con temperaturas máximas cercanas a los 28 grados y mínimas de 17. Las probabilidades de tormentas se ubican entre el 40% y el 70% durante la mañana, disminuyen hacia la tarde y vuelven a incrementarse durante la noche en distintos sectores.

Para Concordia y Federal se pronostican máximas de 25 grados. Ambas ciudades tendrán probabilidades de precipitaciones de entre el 40% y el 70% durante la primera parte del domingo, con tormentas y condiciones ventosas. Hacia la tarde y la noche, las posibilidades de lluvia se ubicarán entre el 10% y el 40%.

El pronóstico indica mayores probabilidades de precipitaciones durante la mañana en Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, donde alcanzan entre el 70% y el 100%. En ambas ciudades, la temperatura máxima será de 21 grados y la mínima de 14. Las probabilidades de lluvias y tormentas se mantendrán entre el 40% y el 70% durante el resto de la jornada.

Ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora

Además de las precipitaciones, el viento será otro de los factores a tener en cuenta. En las localidades relevadas se prevén ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora, con períodos en los que podrían alcanzar entre 51 y 59 kilómetros por hora, especialmente durante el desarrollo de las tormentas.

La alerta amarilla implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Por eso, las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios durante los períodos de mayor intensidad y mantenerse informados sobre las actualizaciones del pronóstico.

El mal tiempo tampoco terminará necesariamente durante la noche del domingo. Para el lunes 28 se mantiene la probabilidad de tormentas en Paraná, La Paz, Villaguay, Federal y Concordia. En esta última ciudad, el pronóstico señala una probabilidad de precipitaciones de entre el 70% y el 100% durante la primera parte del día.

Cuándo mejorará el tiempo en Entre Ríos

El martes 29 todavía podrían registrarse lluvias y tormentas durante la mañana, con probabilidades de entre el 40% y el 70% en buena parte de las localidades relevadas. Hacia la tarde y la noche se espera una disminución de la inestabilidad, aunque las condiciones continuarán húmedas y con temperaturas más moderadas.

La mejora más sostenida llegaría el miércoles 30 de septiembre, con nubosidad variable y sin precipitaciones previstas. Para el jueves 1 de octubre se anticipa una jornada soleada, con máximas cercanas a los 20 y 21 grados y mínimas que podrían ubicarse entre los 12 y 14 grados, según la localidad.

Ante el pronóstico de tormentas, se recomienda mantener limpios los desagües y sumideros, no sacar la basura durante las precipitaciones y evitar circular por calles anegadas. Si ingresa agua a una vivienda, se aconseja cortar el suministro eléctrico siempre que pueda hacerse de manera segura.

También se solicita retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, como macetas, sillas y toldos. Durante las ráfagas, es importante mantenerse alejado de ventanas y evitar refugiarse debajo de árboles, postes, carteles o marquesinas. Las condiciones previstas para Entre Ríos hacen necesario seguir las actualizaciones del SMN y respetar las indicaciones de las autoridades ante cualquier emergencia.