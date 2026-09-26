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España venció 3-2 a Inglaterra en Wembley en su estreno como campeona del mundo

La selección española derrotó a Inglaterra en un partidazo por la Liga de las Naciones de Europa. Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzábal marcaron los goles del triunfo.

26 de Septiembre de 2026
El golazo de Oyarzabal
El golazo de Oyarzabal Foto: EFE / EPA / TOLGA AKMEN

La selección española derrotó a Inglaterra en un partidazo por la Liga de las Naciones de Europa. Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzábal marcaron los goles del triunfo.

España tuvo un debut a la altura de su condición de campeona del mundo y derrotó 3-2 a Inglaterra en Wembley, por el Grupo 3 de la Liga A de la Liga de las Naciones de Europa.

 

El seleccionado español comenzó el encuentro de la mejor manera. Apenas había transcurrido un minuto cuando Lamine Yamal apareció para marcar el 1-0 y poner rápidamente en ventaja al equipo visitante.

 

Inglaterra reaccionó antes del descanso. A los 36 minutos, Anthony Gordon consiguió el empate y, apenas cuatro minutos después, Harry Kane dio vuelta el marcador para los locales.

 

 

Inglaterra tuvo la chance de ampliar la ventaja

 

En el complemento, Inglaterra contó con una oportunidad inmejorable para ponerse 3-1. Harry Kane tuvo a disposición un penal, pero su remate pegó en el travesaño y el marcador se mantuvo 2-1.

 

España aprovechó ese momento y volvió a tomar el control del partido.

Harry Kane tuvo en sus pies el 3-1. Foto: REUTERS / David Klein

A los 15 minutos del segundo tiempo, Álex Baena, uno de los futbolistas que ingresaron desde el banco, marcó el empate 2-2. Apenas 14 minutos más tarde, Mikel Oyarzábal apareció para convertir el tercer tanto español y establecer el 3-2 definitivo.

 

Con la victoria, España mostró nuevamente el funcionamiento colectivo y la calidad técnica que la llevaron a conquistar el Mundial.

España y Croacia quedaron arriba en el grupo

 

En el otro partido correspondiente al Grupo 3, Croacia derrotó 2-1 como visitante a Chequia.

 

Los goles del seleccionado croata fueron convertidos por Luka Modric y Marko Pasalic, ambos en el segundo tiempo. De esta manera, España y Croacia quedaron en lo más alto de las posiciones de la zona.

 

La Liga de las Naciones continuará este domingo con una jornada que tendrá como principales encuentros Noruega-Portugal, Dinamarca-Gales, Alemania-Grecia y Serbia-Países Bajos.

ESPAÑA SE DESPERTÓ SOBRE EL FINAL Y SUPERÓ A INGLATERRA EN SU CASA | Inglaterra 2-3 España | RESUMEN

Temas:

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