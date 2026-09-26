Cacho Deicas cerró los Juegos Suramericanos en Santa Fe con una fiesta de cumbia

El Parque del Sur de Santa Fe fue escenario este sábado de la jornada final de los Juegos Suramericanos 2026, que culminaron después de dos semanas de competencia con una celebración que combinó deporte, música y espectáculos para toda la familia.

El broche musical de la jornada estuvo a cargo de Cacho Deicas, quien se presentó durante el cierre del Fan Fest y llevó los clásicos de la cumbia santafesina al escenario principal, en una despedida que reunió al público en el predio costero.

La jornada había comenzado por la tarde con distintas propuestas artísticas y recreativas. El programa incluyó la participación de un DJ, la presentación de la Red de coros y orquestas y diferentes actividades destinadas a acompañar la ceremonia que puso punto final al certamen internacional.

Virginia Tola también fue parte de la ceremonia de clausura

Uno de los momentos destacados del cierre fue la participación de la soprano santafesina Virginia Tola, quien aportó su voz al acto protocolar de despedida de las delegaciones.

La ceremonia de clausura comenzó a las 18 y formó parte de una jornada especial en la que Santa Fe despidió a los deportistas que participaron de los Juegos Suramericanos.

Cacho Deicas llevó la cumbia santafesina al cierre

El momento musical más esperado llegó alrededor de las 20, cuando Cacho Deicas subió al Escenario 1 para interpretar canciones de su trayectoria y clásicos de la cumbia santafesina.

El cantante fue elegido para ponerle el broche de oro a la última jornada del Fan Fest, en un espectáculo de entrada libre y gratuita que convirtió al Parque del Sur en el punto de encuentro para la despedida de los Juegos.

Además de los espectáculos, el predio contó durante la jornada con propuestas gastronómicas, puestos de hidratación y espacios recreativos para el público.