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Rosario Central venció a Estudiantes y se consagró campeón de la Supercopa Internacional en una final caliente

El Canalla se impuso 3-1 tras comenzar en desventaja y levantó el trofeo. Ángel Di María fue la gran figura con un golazo de tiro libre y otro de penal. Tras el final hubo incidentes entre los futbolistas y Juan Sebastián Verón ingresó al campo para reclamarle al árbitro.

26 de Septiembre de 2026
Di María, figura del partido.
Di María, figura del partido.

El Canalla se impuso 3-1 tras comenzar en desventaja y levantó el trofeo. Ángel Di María fue la gran figura con un golazo de tiro libre y otro de penal. Tras el final hubo incidentes entre los futbolistas y Juan Sebastián Verón ingresó al campo para reclamarle al árbitro.

Rosario Central se consagró campeón de la Supercopa Internacional al derrotar este sábado por 3 a 1 a Estudiantes de La Plata, en Santiago del Estero. El conjunto rosarino comenzó perdiendo desde el primer minuto, pero revirtió el marcador con un doblete de Ángel Di María y sentenció la historia con Julián Fernández. El encuentro terminó con incidentes entre integrantes de ambos equipos.

Estudiantes sorprendió prácticamente desde el vestuario. Alexis Castro abrió el marcador al minuto de juego y puso al conjunto platense en ventaja cuando el partido apenas comenzaba.

Sin embargo, Central reaccionó y encontró la igualdad gracias a la jerarquía de Di María. A los 23 minutos, el campeón del mundo ejecutó un preciso tiro libre que se metió en el ángulo superior izquierdo del arco defendido por Fernando Muslera para establecer el 1-1.

Di María encabezó la remontada de Central

 

El partido tuvo un primer tiempo con una extensa adición y fue justamente allí cuando llegó una de las jugadas determinantes de la final.

Darío Herrera fue convocado para revisar en el VAR una infracción de Leandro González Pírez sobre Enzo Copetti. Tras observar las imágenes, el árbitro sancionó penal para Rosario Central.

Di María asumió la responsabilidad y convirtió el 2-1 a los 45+11 minutos. El delantero remató hacia el palo izquierdo de Muslera, mientras el arquero uruguayo eligió el sector contrario.

De esa manera, Central se marchó al descanso en ventaja después de haber recibido un gol cuando apenas se había disputado un minuto.

 

Central resistió y lo liquidó sobre el final

 

Estudiantes buscó la igualdad durante el complemento, mientras que el equipo rosarino intentó aprovechar los espacios que dejaba su rival en su necesidad de llegar al empate.

La definición recién llegó en la última acción. Estudiantes tuvo un córner y Muslera abandonó su arco para sumarse al ataque, pero Central recuperó la pelota y aprovechó que la valla había quedado desprotegida.

Julián Fernández convirtió el 3-1 definitivo con el arco vacío y desató el festejo del conjunto rosarino, que aseguró así la Supercopa Internacional.

 

Incidentes después del partido

 

La tensión aumentó tras el pitazo final. Jugadores de Estudiantes y Rosario Central protagonizaron incidentes, que comenzaron dentro del campo de juego y continuaron en el sector de ingreso a los vestuarios.

En medio de las protestas, Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, ingresó al terreno de juego para reclamarle al árbitro Darío Herrera por distintas decisiones tomadas durante el encuentro.

Temas:

Rosario Central Estudiantes Supercopa Internacional Angel Di María Juan Sebastián Verón
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