Rosario Central venció a Estudiantes y se consagró campeón de la Supercopa Internacional en una final caliente

Rosario Central se consagró campeón de la Supercopa Internacional al derrotar este sábado por 3 a 1 a Estudiantes de La Plata, en Santiago del Estero. El conjunto rosarino comenzó perdiendo desde el primer minuto, pero revirtió el marcador con un doblete de Ángel Di María y sentenció la historia con Julián Fernández. El encuentro terminó con incidentes entre integrantes de ambos equipos.

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Estudiantes sorprendió prácticamente desde el vestuario.y puso al conjunto platense en ventaja cuando el partido apenas comenzaba.

Sin embargo, Central reaccionó y encontró la igualdad gracias a la jerarquía de Di María. A los 23 minutos, el campeón del mundo ejecutó un preciso tiro libre que se metió en el ángulo superior izquierdo del arco defendido por Fernando Muslera para establecer el 1-1.

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Di María encabezó la remontada de Central

El partido tuvo un primer tiempo con una extensa adición y fue justamente allí cuando llegó una de las jugadas determinantes de la final.

¡HAY PENAL PARA ROSARIO CENTRAL EN EL CIERRE DEL PRIMER TIEMPO! 📺 La #SupercopaInternacional 🏆, por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/OSwI5U6iIs — SportsCenter (@SC_ESPN) September 26, 2026

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Darío Herrera fue convocado para revisar en el VAR una infracción de. Tras observar las imágenes, el árbitro sancionó penal para Rosario Central.

Di María asumió la responsabilidad y convirtió el 2-1 a los 45+11 minutos. El delantero remató hacia el palo izquierdo de Muslera, mientras el arquero uruguayo eligió el sector contrario.

“CUANDO NOS HACEN EL PRIMER GOL IBA A SANTIR QUE LOS DEFRAUDABA DE VERDAD Y SE TERMINÓ DANDO” Fideo Di María para los hinchas de Rosario Central tras conseguir un nuevo título con el Canalla. 📺 La #SupercopaInternacional 🏆, por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/pJ9fYANp4f — SportsCenter (@SC_ESPN) September 26, 2026

De esa manera, Central se marchó al descanso en ventaja después de haber recibido un gol cuando apenas se había disputado un minuto.

Central resistió y lo liquidó sobre el final

Estudiantes buscó la igualdad durante el complemento, mientras que el equipo rosarino intentó aprovechar los espacios que dejaba su rival en su necesidad de llegar al empate.

¡¡¡EL TERCERO DEL CANALLA PARA GRITAR CAMPEÓN!!! ¡¡MUSLERA FUE A BUSCAR EL EMPATE Y EN LA CONTRA JULIÁN FERNÁNDEZ DEFINIÓ CON EL ARCO SOLO PARA EL 3-1!! 📺 La #SupercopaInternacional 🏆, por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/D52RRpJhA6 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 26, 2026

“LO FELICITÉ, DIRIGIÓ MUY BIEN” Juan Sebastián Verón sobre su charla con Herrera tras el final del partido en Santiago del Estero. 📺 La #SupercopaInternacional 🏆, por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/DxcJN4coFb — SportsCenter (@SC_ESPN) September 26, 2026

La definición recién llegó en la última acción. Estudiantes tuvo un córner y Muslera abandonó su arco para sumarse al ataque, pero Central recuperó la pelota y aprovechó que la valla había quedado desprotegida.

“HUBO ALGO MÁS EN EL MEDIO QUE TERMINA LLEVANDO EL PARTIDO A ESTE LUGAR” Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, tras la Supercopa Internacional. 📺 La #SupercopaInternacional 🏆, por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/ANFDSwi4ag — SportsCenter (@SC_ESPN) September 26, 2026

Julián Fernández convirtió el 3-1 definitivo con el arco vacío y desató el festejo del conjunto rosarino, que aseguró así la Supercopa Internacional.

Incidentes después del partido

La tensión aumentó tras el pitazo final. Jugadores de Estudiantes y Rosario Central protagonizaron incidentes, que comenzaron dentro del campo de juego y continuaron en el sector de ingreso a los vestuarios.

¡JUAN SEBASTIÁN VERÓN MUY ENOJADO TRAS EL FINAL FUE A BUSCAR A DARÍO HERRERA! 📺 La #SupercopaInternacional 🏆, por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/7Av6eSTAS9 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 26, 2026

En medio de las protestas, Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, ingresó al terreno de juego para reclamarle al árbitro Darío Herrera por distintas decisiones tomadas durante el encuentro.