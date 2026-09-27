Cuánto cuesta el pasaporte argentino en septiembre de 2026: tarifas y tipos de trámite

El pasaporte argentino tiene un costo de $100.000 en su modalidad regular durante septiembre de 2026, de acuerdo con el tarifario del Registro Nacional de las Personas (RENAPER). Sin embargo, quienes necesitan obtenerlo con mayor rapidez pueden optar por el servicio exprés o al instante, que tienen valores de $200.000 y $330.000, respectivamente.

El documento es necesario para viajar a numerosos destinos internacionales, aunque los ciudadanos argentinos pueden ingresar a determinados países miembros o asociados del Mercosur utilizando el DNI vigente. Por eso, antes de iniciar el trámite, resulta importante revisar las exigencias del país de destino y comprobar la fecha de vencimiento de la documentación.

Los precios vigentes forman parte del cuadro tarifario aprobado mediante la Disposición 106/2026 del RENAPER. Las diferencias entre las modalidades se relacionan principalmente con los plazos de entrega, ya que todas están sujetas a la verificación de los datos personales y a los controles correspondientes.

Cuánto cuesta el pasaporte regular y cómo tramitarlo

La modalidad ordinaria del pasaporte cuesta $100.000 y está destinada a quienes pueden realizar la gestión sin necesidad de una entrega urgente. Para solicitarlo, se puede elegir un Registro Civil habilitado o gestionar un turno en un Centro de Documentación RENAPER mediante la aplicación Mi Argentina.

Los mayores de 18 años deben presentar el DNI tarjeta vigente. También es recomendable llevar el pasaporte anterior, si lo tienen, aunque no constituye un requisito obligatorio. En el caso de los menores, se exige el acompañamiento del padre, la madre o un representante legal, junto con la documentación correspondiente.

Una vez completado el trámite, el solicitante recibe una constancia con la que puede seguir el estado de su pedido. El documento se entrega por correo y puede recibirlo el titular o una persona mayor de edad que presente dicha constancia. Su vigencia es de diez años para los mayores de 18 años y de cinco años para los menores.

Pasaporte exprés y al instante: precios y plazos

Para quienes tienen un viaje próximo, el pasaporte exprés cuesta $200.000 y contempla la entrega por correo dentro de las 96 horas hábiles posteriores a la realización del trámite. Esta modalidad requiere obtener un turno en un Centro de Documentación RENAPER habilitado y presentar el comprobante de pago.

La alternativa más rápida es el pasaporte al instante, cuyo valor asciende a $330.000. Su entrega está prevista entre las dos y las seis horas posteriores a la gestión, siempre que se completen satisfactoriamente las verificaciones y los controles establecidos por el organismo.

Este servicio se encuentra disponible sin turno previo en aeropuertos habilitados, entre ellos Ezeiza, Aeroparque, Rosario, Córdoba, Mendoza y Salta, cada uno con sus horarios de atención. También puede solicitarse con turno en la sede de Buquebus, en la Ciudad de Buenos Aires. En los aeropuertos, el pago se realiza al momento de la toma de datos.

Tarifario para extranjeros y reposición por errores

El RENAPER también establece un arancel de $100.000 para el pasaporte excepcional destinado a extranjeros residentes en Argentina que acrediten circunstancias humanitarias o de fuerza mayor. El mismo precio corresponde al documento de viaje para personas apátridas y al documento de viaje para refugiados. Estos trámites tienen requisitos específicos y no son equivalentes al pasaporte ordinario argentino.

Si el ejemplar recibido presenta un error u omisión atribuible a su confección, la reposición puede realizarse sin cargo. Para acceder a esa posibilidad, el problema debe poder comprobarse mediante la documentación presentada originalmente y el reclamo debe iniciarse dentro de los 90 días corridos posteriores a la entrega.

Por ese motivo, se recomienda revisar el pasaporte apenas se recibe, especialmente el nombre, apellido, número de documento y fecha de vencimiento. Quienes estén organizando un viaje también deben verificar con anticipación los requisitos migratorios de su destino, ya que algunos países exigen una vigencia mínima del documento al momento del ingreso.