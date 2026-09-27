El déficit turístico se redujo en agosto: cuántos viajaron al exterior y cuántos llegaron

El turismo internacional argentino registró un nuevo saldo negativo en agosto de 2026, pese a que disminuyó la cantidad de residentes que viajaron al exterior y aumentó el ingreso de visitantes extranjeros. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), durante ese mes salieron del país 1.100.300 personas, mientras que ingresaron 733.900 visitantes internacionales.

La diferencia dejó un saldo negativo de aproximadamente 366.300 visitantes, de acuerdo con los datos de la Encuesta de Turismo Internacional (ETI). Aunque el desequilibrio fue menor al registrado en el mismo período del año pasado, las salidas continuaron superando ampliamente a los ingresos.

El resultado refleja dos movimientos simultáneos: el turismo receptivo mostró una recuperación interanual, mientras que el emisivo retrocedió. Sin embargo, esa combinación todavía no fue suficiente para revertir el saldo de los viajes internacionales. Las cifras corresponden al movimiento de personas y no representan, por sí mismas, el balance de dólares gastados o ingresados por la actividad.

Aumentó la llegada de visitantes extranjeros

En agosto ingresaron 733.900 visitantes no residentes, una cifra que representó un crecimiento interanual del 10,4%. Del total, 432.900 fueron turistas, es decir, personas que pernoctaron al menos una noche en el país, mientras que otras 301.000 ingresaron como excursionistas, sin pasar la noche en territorio argentino.

Brasil se mantuvo como el principal país de origen del turismo receptivo, con el 31,6% del total. Le siguieron Uruguay, con el 14,5%, y los países agrupados en la categoría Resto de América, que representaron el 13,1%.

En cuanto a las vías de acceso, 399.600 visitantes ingresaron por pasos terrestres, con un aumento interanual del 5,7%. Otros 270.000 llegaron por vía aérea, segmento que creció un 20,1%, mientras que 64.300 utilizaron pasos fluviales o marítimos, con una suba del 4,3%.

Más de 1,1 millones de argentinos salieron del país

El turismo emisivo contabilizó 1.100.300 salidas de residentes durante agosto, lo que representó una caída del 19,2% respecto del mismo mes de 2025. De ese total, 652.100 fueron turistas y 448.200 excursionistas.

Brasil también encabezó las preferencias de los argentinos que viajaron al exterior, con una participación del 20,3%. Europa ocupó el segundo lugar, con el 15,2%, seguida por Paraguay, con el 14,5%, y Resto de América, con el 13,8%.

La vía terrestre concentró 621.000 salidas, un 24,1% menos que un año atrás. Los viajes por avión alcanzaron las 399.000 personas, con una disminución interanual del 7,6%, mientras que 80.200 residentes salieron por vía fluvial o marítima, una baja del 27,8%.

El déficit turístico acumulado en los primeros ocho meses

Entre enero y agosto de 2026, Argentina recibió 3.797.000 visitantes internacionales y registró 7.732.800 salidas de residentes. Así, el saldo acumulado fue negativo en aproximadamente 3.935.800 personas, aunque la diferencia resultó menor que la observada durante el mismo período de 2025.

Al considerar exclusivamente a los turistas, sin incluir excursionistas, agosto registró 432.900 llegadas de extranjeros y 652.100 salidas de residentes. En esta categoría, el saldo fue negativo en 219.200 personas. La cantidad de turistas receptivos aumentó un 8,9% interanual, mientras que la de turistas emisivos cayó un 18,3%.

La reducción de la brecha muestra una modificación respecto de los meses anteriores, pero no permite asegurar que el turismo internacional vaya a cerrar el año con un saldo positivo. Para conocer la evolución de la actividad será necesario observar los próximos informes del INDEC y distinguir entre la cantidad de viajeros y el gasto económico asociado a sus desplazamientos.