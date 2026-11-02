Destinarán $64 millones a reparar una escuela de Ceibas y mejorar su abastecimiento de agua

La escuela secundaria N.º 1 David Della Chiesa y su anexo para jóvenes y adultos, en Ceibas, serán intervenidos mediante una obra provincial de $64 millones. Los trabajos beneficiarán a 350 estudiantes y tendrán un plazo de ejecución de 90 días corridos.

La apertura de sobres está prevista para el jueves 12 de noviembre, a las 10. El acto se realizará en la Dirección General de Arquitectura y Construcciones, dependiente del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura de Entre Ríos.

El proyecto comprende reparaciones generales y la colocación de un tanque cisterna en el establecimiento del departamento Islas del Ibicuy. La intervención abarca una superficie cubierta de 488 metros cuadrados.

Repararán techos, pisos y cielorrasos

Las tareas incluyen la reparación y reposición de cenefas perimetrales y la recuperación de pisos en las galerías y el patio principal. También se reemplazarán cielorrasos deteriorados.

En las cubiertas se realizarán trabajos para eliminar filtraciones de agua que afectan el funcionamiento del edificio. Las mejoras alcanzarán los espacios utilizados por la secundaria y su anexo de la Escuela Secundaria para Jóvenes y Adultos (ESJA).

La cocina contará con una pileta de mayores dimensiones y profundidad, adecuada para lavar utensilios. Esta modificación forma parte de las intervenciones previstas para mejorar las condiciones de uso de la institución de Ceibas.

Una cisterna para evitar la carga manual de agua

Uno de los componentes centrales será la construcción de una cisterna de hormigón y la instalación de un sistema de bombeo. El equipamiento abastecerá al tanque elevado existente y mejorará el almacenamiento y la distribución de agua potable.

La solución permitirá evitar que el personal deba cargar el tanque manualmente y acceder a la cubierta para realizar esa tarea. Además de los estudiantes, la obra beneficiará a docentes, directivos y trabajadores del establecimiento.

El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, sostuvo que la intervención responde a necesidades de la comunidad educativa de Ceibas. “Esta obra permitirá dar respuesta a necesidades concretas de la comunidad educativa de Ceibas, con mejoras que impactarán directamente en la seguridad y las condiciones de enseñanza y aprendizaje de los chicos”, expresó.