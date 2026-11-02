Patronato empata 0 a 0 en su visita a Atlético Rafaela en busca de la permanencia

REDACCIÓN ELONCE
Patronato empata 0 a 0 en su visita a Atlético Rafaela en el estadio Nuevo Monumental. El equipo dirigido por Marcelo Fuentes afronta un encuentro decisivo en su objetivo de mantener la categoría.
Patronato empata 0 a 0 en su visita a Atlético Rafaela en el estadio Nuevo Monumental. El equipo dirigido por Marcelo Fuentes afronta un encuentro decisivo en su objetivo de mantener la categoría.
El partido ante Atlético Rafaela representa una instancia determinante para el Rojinegro, que intentará sostener su lugar en la Primera Nacional.
El desarrollo del partido:
15 minutos del PT: Patronato domina
En los primeros quince minutos del partido, Patronato tuvo dos ocasiones de gol que contuvo el arquero de Rafaela y es el dominador del juego, ya que el local no tuvo insinuaciones hacia el arco del visitante.
14 minutos del PT
Jugada de Reynaga y gran reacción del arquero Bergia para contener un nuevo avance de Patronato que es protagonistas ante Rafaela y domina el juego. Primera polémica del partido en una jugada peligrosa por la pierna levantada del defensor contra Reynaga.
12 minutos PT
Reynaga tuvo un mano a mano con el arquero de Rafaela que contuvo el remate. Bergia tapó el disparo y salva al local.
8 minutos PT
Remate desviado de Cortes, primera ocasión ofensiva para Patronato.
6 Minutos PT
Ingresa Capurro en Atlético Rafaela y sale Pepino por una lesión tras un choque con Cortes (Patronato), que fue vendado en su cabeza por un corte.
Arrancó el partido.
Los equipos
La formación de Patronato: Alan Sosa; Franco Meritello, Nahuel Genez, Maximiliano Rueda, Juan Barinaga, Fernando Evangelista, Franco Soldano, Gonzalo Salega, Renzo Reynaga, Brandon Cortés y Alejo Miró.
Los once titulares de Atlético Rafaela serán: Mayco Bergia; Ulises Yegros, Enzo Wuattier, Nahuel Cainelli, Facundo Soloa, Fernando Ponce, Joel Bonifacio, Esteban Pepino, Lucas Albertengo, Agustín Obando y Leonardo Flores.
De esta manera, ambos entrenadores definieron sus equipos para el encuentro, en el que Patronato buscará conseguir un resultado que le permita mantener su lugar en la Primera Nacional.