El Gobierno anunció pagos de la deuda de IOSFA y puso en marcha la nueva obra social militar

La nueva obra social militar, OSFA, asumió desde el jueves 1 de octubre la atención médica plena del personal de las Fuerzas Armadas y sus familias. En paralelo, el Gobierno anunció el inicio de un proceso para cancelar la deuda acumulada de IOSFA, estimada en más de $200.000 millones.

La decisión involucra al Ministerio de Defensa y al Tesoro Nacional. El objetivo informado es regularizar obligaciones con prestadores y recomponer una red de atención afectada por deudas, interrupciones de servicios y dificultades en el suministro de medicamentos.

OSFA comunicó además el pago de un primer lote de más de 10.000 reintegros por gastos de salud, por un monto superior a $5.000 millones. Ese anuncio corresponde a una primera tanda y no implica que el pasivo total haya quedado cancelado.

Un nuevo administrador para la liquidación

La puesta en funcionamiento pleno de la obra social militar coincidió con un cambio en la conducción de la estructura de IOSFA que continúa en liquidación. Gonzalo Secchi reemplazó al coronel mayor retirado Ariel Guzmán.

La designación tiene efecto desde el 24 de septiembre y fue formalizada mediante la Resolución 671/2026 del Ministerio de Defensa, publicada el 29 de septiembre. Secchi fue nombrado administrador con rango y jerarquía de secretario.

El funcionario es abogado, contador público y licenciado en Administración por la UBA. Su tarea comprende obligaciones con prestadores, cuestiones laborales, transferencias de activos y convenios que deben resolverse mientras OSFA desarrolla su estructura propia.

Los fondos y convenios pendientes

En una carta de traspaso fechada el 25 de septiembre, Guzmán detalló asuntos que requerían seguimiento para completar la liquidación. Entre ellos incluyó los fondos para salarios, la situación de delegaciones, centros médicos y farmacias, y el destino de unidades turísticas y recreativas.

El administrador saliente consignó que había solicitado a OSFA un adelanto de $20.000 millones. Según ese informe, al 23 de septiembre quedaban pendientes de transferencia $4.943 millones, además de recursos reservados en otra cuenta que debían regresar a la cuenta pagadora de IOSFA.

Otro punto es el convenio prestacional transitorio entre ambas entidades. Guzmán informó que IOSFA recibió aproximadamente $81.000 millones durante mayo y junio por reclamos vinculados con la liquidación de aportes y contribuciones de las Fuerzas Armadas; esos recursos permitieron pagar deuda y recuperar parte de las prestaciones.

Aportes, personal y cierre de instalaciones

El informe señaló que el flujo de ingresos se modificó cuando las Fuerzas Armadas comenzaron a dirigir sus aportes a OSFA desde abril y las Fuerzas de Seguridad trasladaron los propios a OSFFESEG desde junio. También consignó acreencias superiores a $145.000 millones vinculadas con estas últimas, un monto que corresponde a obligaciones reclamadas por IOSFA y debe diferenciarse de su deuda con prestadores.

La transición de la obra social militar también incluye definir la situación de quienes trabajan en hoteles y centros recreativos. Según el documento de Guzmán, debía establecerse si acompañarían el traspaso de esas instalaciones, permanecerían durante la liquidación o quedarían sujetos a otro tratamiento administrativo.

Tras los reclamos de ATE por la continuidad de unos 400 contratos y la situación del personal permanente, Defensa acordó una prórroga de 60 días para encauzar la reestructuración. Entre las decisiones pendientes figuran las transferencias de trabajadores, la continuidad de contratos y los costos laborales durante el cierre de las instalaciones.