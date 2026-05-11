Preocupación entre afiliados a OSFA por la situación financiera y prestacional de la obra social

Afiliados a OSFA, la Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, volvieron a manifestar su preocupación por la situación financiera y prestacional que atraviesa la entidad nacional. Omar Barbero, afiliado entrerriano, aseguró a Elonce que el sistema “está quebrado económicamente” y denunció serias dificultades para acceder a consultas médicas y prestaciones básicas.

“La situación es muy crítica porque a nivel país hay más de 560.000 afiliados y en Entre Ríos más de 26.400”, explicó Barbero al describir el escenario actual de la obra social. Según indicó, si bien OSFA continúa cubriendo internaciones, muchos profesionales de la salud dejaron de atender a los afiliados debido a los atrasos en los pagos y los bajos aranceles.

El afiliado sostuvo que recientemente se realizaron pagos a bioquímicos y prestadores médicos en la provincia, aunque advirtió que “no alcanza” para normalizar el servicio. “Ninguno de los médicos te quiere atender”, resumió.

Cabe recordar que el General de Brigada Pablo Plaza es el nuevo titular de la flamante Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), por una medida impulsada por el ex Ministro de Defensa y actual diputado nacional por la LLA, Carlos Presti.

Su llegada se produce días después de la renuncia del General de Brigada (R) Sergio Maldonado apenas cumplidos dos meses de la puesta en marcha de OSFA en reemplazo del eliminado Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA).

Denuncias por deudas y falta de respuestas

Barbero recordó que IOSFA fue creada en 2013 y señaló que, según su visión, la situación financiera se agravó en los últimos años. “Con el gobierno anterior tenía una deuda aproximada de 50.000 millones de pesos y ahora ronda los 280.000 millones”, afirmó.

También cuestionó las medidas tomadas por el ex ministro Petri en torno a la conducción de la obra social y aseguró que los afiliados no tienen representación dentro de la estructura directiva. “No hay ningún oficial que abra la boca. Los suboficiales y pensionadas no tenemos nadie que nos represente”, expresó.

Durante la entrevista también se refirió a la reciente renuncia del general de brigada retirado Sergio Maldonado, quien había asumido la conducción de OSFA tras la salida de la anterior interventora. Según indicó, la situación se agravó luego del suicidio de un suboficial en San Juan que había denunciado falta de asistencia médica.

Reclamo en la delegación provincial de OSFA (ex IOSFA) (archivo Elonce)

“Las Fuerzas Armadas y de Seguridad mantienen una deuda que comenzó a regularizarse parcialmente, aunque todavía quedan importantes faltantes. Hasta el momento se habría cubierto cerca de la mitad de lo adeudado y el resto terminaría siendo afrontado por los propios afiliados. Nos sentimos desamparados, porque la situación afecta a personas de todo el país”, apuntó Barbero.

Reclamos por reintegros y atención en el interior

El afiliado aseguró que existen demoras de más de un año y medio en la devolución de reintegros y remarcó las dificultades que enfrentan los beneficiarios del interior provincial. “Hay gente que no tiene acceso a internet o a un teléfono y eso complica todavía más la situación”, sostuvo.

Además, relató que en algunas localidades los médicos cobran sumas elevadas a los afiliados sin entregar comprobantes. “Una pensionada llegó a pagar 90 mil pesos por una consulta médica”, afirmó al lamentar que se trata de "afiliados cautivos".

La delegación provincial de la obra social funciona en Paraná, en una oficina de calle Gualeguaychú 499, de lunes a viernes. “Más allá del personal militar, los empleados hacen lo que pueden, pero todo se resuelve Buenos Aires”, cuestionó.

Delegación provincial de OSFA (ex IOSFA) (archivo Elonce)

Consultado sobre posibles medidas de protesta, Barbero indicó que ya realizaron movilizaciones y presentaciones judiciales para reclamar la normalización de la obra social. Sin embargo, aseguró que hasta el momento “nadie tiene solución”. “La obra social sigue en caída libre y, hasta el momento, no aparecen soluciones concretas, incluso desde el propio Gobierno. Según nos han manifestado, no existe consenso político para aportar los fondos que faltan. Además, no van a devolver el dinero porque ellos mismos lo han sacado", lamentó.

"Los argentinos estamos acostumbrados a que se lleven 50 millones, 100 millones, sí, pero que se lleven un PIB completo", se preguntó.