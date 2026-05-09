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Sociedad Concordia

Ordenaron a obra social cubrir prestaciones a afiliada con embarazo gemelar de alto riesgo

La Justicia Federal de Concordia dispuso que IOSFA garantice cobertura integral al 100% para una afiliada con embarazo gemelar de alto riesgo. La medida incluye estudios, internación, parto y neonatología.

9 de Mayo de 2026
Obra Social de las Fuerzas Armadas.
Obra Social de las Fuerzas Armadas.

La Justicia Federal de Concordia dispuso que IOSFA garantice cobertura integral al 100% para una afiliada con embarazo gemelar de alto riesgo. La medida incluye estudios, internación, parto y neonatología.

El Juzgado Federal de Concordia ordenó a IOSFA brindar cobertura integral al 100% de todas las prestaciones médicas necesarias para una afiliada que cursa un embarazo gemelar considerado de alto riesgo.

 

La medida cautelar fue dictada en el marco de una acción de amparo presentada por el estudio jurídico Delgado & Renieri contra el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas, luego de que la afiliada no obtuviera respuesta favorable a los pedidos de cobertura realizados para garantizar el adecuado seguimiento médico, publicó Concordia Policiales.

 

Según dispuso la resolución judicial, la obra social deberá cubrir consultas médicas, estudios, ecografías, medicación, internación, parto, neonatología y toda prestación vinculada al control del embarazo. La decisión alcanza a todas las indicaciones médicas prescriptas mientras avance el proceso judicial.

La Justicia consideró la urgencia del caso

 

En el fallo, la jueza Analia Ramponi valoró la situación de urgencia y el riesgo que podría implicar la falta de cobertura médica adecuada, teniendo en cuenta que la paciente atraviesa un embarazo gemelar biamniótico bicorial catalogado como de alto riesgo por la profesional tratante.

 

Además, entendió que la ausencia de respuesta de la obra social podría afectar derechos constitucionales vinculados a la salud y a la vida, tanto de la mujer como de los niños por nacer.

 

Por ese motivo, el Juzgado Federal resolvió hacer lugar a la medida cautelar y ordenó a IOSFA que, en un plazo máximo de 24 horas desde su notificación, garantice la cobertura integral de todas las prestaciones médicas requeridas hasta que exista una sentencia definitiva en la causa.

Temas:

IOSFA prestaciones médicas Concordia medida cautelar
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