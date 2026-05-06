Renunció el titular de la obra social de las Fuerzas Armadas

Sergio Maldonado dejó la presidencia de la OSFA en medio de reclamos, deudas millonarias y tensión por la cobertura médica de militares retirados y sus familias.
La crisis en la obra social de las Fuerzas Armadas sumó un nuevo capítulo este martes con la renuncia de Sergio Maldonado a la presidencia de la OSFA, organismo creado por el Gobierno nacional tras la disolución del IOSFA. La salida ocurrió en un contexto de fuerte preocupación por la cobertura sanitaria de militares retirados, personal activo y sus familias.
Fuentes vinculadas al Ejecutivo confirmaron que Maldonado presentó su dimisión en medio de un escenario atravesado por reclamos de afiliados, tensiones internas y una delicada situación financiera. Desde el oficialismo evitaron realizar una lectura política de la decisión, aunque reconocieron que la crisis del sistema sanitario militar todavía no logró estabilizarse.
La Obra Social de las Fuerzas Armadas comenzó a funcionar oficialmente el 1 de abril de 2026, luego de la reestructuración impulsada por el Gobierno de Javier Milei, que dividió el antiguo esquema entre la OSFA y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad.
Deudas millonarias y reclamos
Según trascendió, uno de los factores que impactó en la situación interna fue el suicidio del suboficial retirado Carlos Vázquez, un hecho que generó conmoción dentro de la estructura militar y volvió a poner bajo la lupa el funcionamiento de la cobertura médica para retirados.
En el Ministerio de Defensa admitieron que el proceso de transición quedó marcado por urgencias financieras, dificultades operativas y una creciente presión de afiliados y prestadores médicos. A esto se sumaron cambios de conducción y reestructuraciones que, según señalaron distintas fuentes, profundizaron la incertidumbre en el sistema.
Los números oficiales reflejaron la magnitud de la crisis. De acuerdo con información brindada por el Ministerio de Defensa ante la Cámara de Diputados, la deuda acumulada del IOSFA al 31 de marzo de 2026 ascendió a $248.600.811.333,39.
Cómo se compone el pasivo
El informe oficial detalló que el pasivo incluyó $16.290 millones en reintegros, $161 millones en servicios básicos y más de $178.961 millones vinculados a gasto prestacional y funcionamiento. Además, se contabilizaron préstamos del Instituto de Ayuda Financiera (IAF) por $53.187 millones.
En la misma respuesta enviada al Congreso, el Ejecutivo indicó que la OSFA reconoció reintegros por consultas médicas, estudios, prácticas quirúrgicas e internaciones, en medio de las quejas de afiliados por demoras y dificultades en la atención. (NA)