Expo Lomas: estudiantes presentaron proyectos científicos y emprendimientos en una feria abierta a la comunidad

Feria Expo Lomas reunió a estudiantes, docentes, familias y emprendedores para desarrollar una nueva edición de su tradicional muestra de ciencias y emprendimientos en la Escuela Nº 6 Lomas del Mirador durante la tarde de este jueves. Esta propuesta permitió conocer los proyectos elaborados durante el ciclo lectivo, participar de experiencias científicas y recorrer puestos con productos realizados por integrantes de la comunidad educativa.

La actividad comenzó a las 16:30 y tenía previsto extenderse hasta las 20 horas, aunque desde la institución anticiparon que podría prolongarse debido a la participación del público. Durante la jornada, los estudiantes asumieron el papel de expositores y explicaron los conocimientos adquiridos en distintas materias, mediante demostraciones, maquetas y producciones propias.

“Esta es una feria tradicional y abierta a la comunidad. En la parte de ingreso de la escuela van a encontrar microemprendedores que generalmente son las familias de nuestros estudiantes. Les damos un espacio para que puedan mostrar sus productos y lo que hacen”, explicó a Elonce Carina Roldán, vicerrectora de la institución. La directiva destacó que la exposición combina la participación de las familias con la presentación de proyectos escolares.

La producción de miel como eje de aprendizaje

Uno de los principales atractivos de Expo Lomas fue el trabajo desarrollado por estudiantes del área de Economía y Administración, quienes abordaron la apicultura como eje transversal de distintas asignaturas. A partir de esa temática, investigaron el proceso productivo de la miel y elaboraron alimentos y otros artículos derivados de la actividad.

“En Economía y Administración trabajaron la apicultura como eje transversal. Van a encontrar productos que se elaboradon con miel y con cera de abeja. Hay cosas para degustar y otras para vender”, detalló Roldán. Entre las producciones se presentaron budines, barritas de cereal, galletitas y envoltorios ecológicos reutilizables elaborados con cera de abeja.

Un docente de Prácticas Educativas explicó que los trabajos formaron parte del estudio de las economías regionales. “Trabajamos este año economías regionales y, dentro de ellas, la producción de miel. Por eso los chicos elaboraron budines a base de miel y barritas de cereal”, señaló. Los estudiantes participaron directamente en la preparación de los alimentos y en la presentación de los productos.

Estudiantes explicaron el proceso productivo de la miel

Durante el recorrido de Elonce, uno de los alumnos, Romer, presentó una maqueta destinada a explicar cómo se obtiene la miel. A través de imágenes y representaciones, mostró las distintas etapas de la actividad apícola, desde el desarrollo de las abejas hasta la recolección del producto.

“Pudimos cómo es el crecimiento de las abejas y cómo ellas cómo recolectan para fabricar miel”, comentó el estudiante, quien explicó que el trabajo correspondía a la materia Economía. La propuesta permitió que los visitantes conocieran el proceso productivo mediante recursos visuales y las explicaciones de los propios alumnos.

En otro sector, los estudiantes exhibieron envoltorios reutilizables elaborados con cera de abeja, diseñados para conservar alimentos y cubrir recipientes. Una alumna explicó que son moldeables y que fueron confeccionados como parte de las actividades de Teoría de Gestión. La iniciativa incorporó el aprovechamiento de materiales naturales y la elaboración de alternativas reutilizables.

Una feria para acercar la ciencia a la vida cotidiana

La exposición incluyó además propuestas de matemática basadas en juegos didácticos, acompañadas por videos de las actividades desarrolladas durante el año. También se presentaron experiencias relacionadas con química, tecnología y el estudio de las células mediante instrumentos de observación.

Los estudiantes de primer año, por su parte, organizaron una experiencia de pintura prehistórica con tintes naturales. Los visitantes pudieron conocer los materiales utilizados y participar en la elaboración de un mural colectivo. “Pueden pasar, ver, tocar, hacer un mural con los tintes naturales”, destacó Roldán al describir el carácter interactivo de la actividad.

La vicerrectora valoró especialmente el trabajo de los docentes y la posibilidad de desarrollar proyectos que integren diferentes disciplinas. “Hay mucho esfuerzo de los profesores para trabajar de manera distinta, con proyectos interdisciplinarios, con propuestas interesantes que lleven la ciencia a la vida cotidiana”, expresó.

De esta manera, Expo Lomas volvió a convertirse en un espacio de encuentro entre la escuela y la comunidad, donde los estudiantes pudieron compartir lo aprendido y demostrar, mediante experiencias concretas, cómo los conocimientos del aula pueden aplicarse a situaciones cotidianas.