Gendarmería Nacional descubrió mercadería de origen extranjero sin documentación aduanera durante un control en Formosa. Los cigarrillos estaban escondidos en distintos sectores de la cabina y fueron valuados en más de $39 millones.
Un camión cisterna que transportaba combustible fue interceptado por Gendarmería Nacional en Formosa y, durante una inspección, los efectivos descubrieron 15.000 atados de cigarrillos de origen extranjero sin documentación aduanera. La mercadería estaba oculta en diferentes compartimientos de la cabina del vehículo y fue valuada en 39.490.500 pesos.
El procedimiento se desarrolló sobre la Ruta Nacional 11, a la altura del kilómetro 1103, en jurisdicción de General Lucio V. Mansilla. Allí, efectivos de la Sección Puerto Velaz, dependiente del Escuadrón 15 Bajo Paraguay, junto con personal de Seguridad Vial Formosa, realizaban controles sorpresivos sobre los vehículos que circulaban por la zona.
Durante el operativo, los gendarmes detuvieron la marcha de un transporte de cargas peligrosas para efectuar una inspección física y verificar la documentación correspondiente. Fue entonces cuando detectaron elementos sospechosos dentro de la cabina.
Los cigarrillos estaban ocultos en la cabina del conductor
Al ingresar al habitáculo del camión, los uniformados observaron varias cajas envueltas en bolsas negras de residuos, ubicadas en el sector de descanso del conductor, conocido como litera.
Al revisar su contenido, comprobaron que se trataba de cigarrillos de origen extranjero. Ante el hallazgo, decidieron profundizar la inspección del vehículo.
Los efectivos encontraron más cartones de cigarrillos escondidos en las gavetas superiores de la cabina y debajo del asiento del acompañante, donde habían sido acondicionados para su traslado.
Según informó Gendarmería Nacional, la mercadería no contaba con documentación que acreditara su ingreso legal al territorio argentino.
Secuestraron mercadería valuada en más de $39 millones
Tras confirmar la presencia de los cigarrillos, los funcionarios dieron intervención a la Unidad Fiscal Formosa y a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Las autoridades dispusieron el secuestro de 15.000 atados de cigarrillos, cuyo valor total fue estimado en 39.490.500 pesos.
Asimismo, se ordenó la confección de las actuaciones correspondientes por una presunta infracción a la Ley 22.415, que establece el Código Aduanero argentino.
El procedimiento permitió detectar el traslado de mercadería extranjera sin respaldo aduanero dentro de un vehículo destinado al transporte de combustible.