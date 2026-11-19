Los Talleres Culturales Barriales de Paraná finalizaron sus actividades anuales con dos jornadas de muestras artísticas abiertas a la comunidad. El cierre se desarrolló el miércoles en el CIC Este y continuó este jueves en el CIC La Floresta, donde niños, adolescentes y familias compartieron las producciones y experiencias desarrolladas durante el año.

La propuesta, impulsada por la Municipalidad de Paraná a través de la Subsecretaría de Cultura, reúne a 26 talleristas que desarrollan actividades en distintos espacios sociocomunitarios de la ciudad. El programa está destinado a las infancias y adolescencias, con propuestas que combinan formación artística, creatividad y participación comunitaria.

En diálogo con Elonce, Micaela Acosta, coordinadora general de la Subsecretaría de Cultura municipal, explicó que los talleristas son seleccionados mediante proyectos pedagógicos que luego se implementan en comisiones vecinales, Centros Integradores Comunitarios (CIC) y otros espacios barriales. “Es un programa destinado a infancias y adolescencias de la ciudad de Paraná. Cuenta con 26 talleristas seleccionados a través de proyectos pedagógicos que se van insertando en los distintos espacios sociocomunitarios”, señaló.

El arte como espacio de encuentro y contención

Acosta destacó que la iniciativa trasciende el aprendizaje de disciplinas artísticas y permite fortalecer los vínculos entre los participantes, sus familias y las instituciones de cada barrio. “No abarca solamente la enseñanza artística y el desarrollo de experimentar con la imaginación, sino que también es una experiencia completa para la familia, porque la familia asiste mucho a estos talleres acompañando a sus gurises”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que uno de los principales objetivos es ofrecer lugares donde los niños y adolescentes puedan expresarse libremente. “La voluntad es generar espacios que sean un lugar de contención, de creatividad, donde los gurises puedan ir y sentirse cómodos de expresar lo que les pasa y lo que sienten a través del arte”, manifestó.

La coordinadora también valoró el compromiso de quienes llevan adelante las actividades, ya que muchos mantienen vínculos previos con los barrios donde trabajan. “Los talleristas vienen con proyectos pedagógicos que son previos al programa, porque tienen una relación que va más allá de lo institucional. Es una relación social, comunitaria y colectiva con cada uno de los espacios donde brindan sus talleres”, explicó.

Danza, circo, música y propuestas para recuperar juegos tradicionales

La variedad de disciplinas fue uno de los aspectos destacados del programa. Durante el año se desarrollaron talleres de danzas tradicionales y urbanas, artes visuales, serigrafía, circo, teatro, batucada y batería, entre otras propuestas que permitieron a los participantes acercarse a diferentes expresiones culturales.

Entre las actividades, Acosta mencionó especialmente el taller de confección de juguetes populares que funciona en el CIC Este. “Se trata de generar los juguetes con los que jugaban nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros padres. Hoy lo están haciendo gurises en pleno 2026”, comentó, al destacar una propuesta que recupera prácticas recreativas de otras generaciones.

Para la funcionaria, este tipo de experiencias también representa una alternativa frente al tiempo dedicado a los dispositivos electrónicos. “Es volver un poco a lo analógico del jugar, que no tiene que ver con las pantallas, sino con la imaginación y la creatividad de nuestras propias manos”, afirmó.

Dos jornadas de cierre con participación de las familias

Debido a la cantidad de propuestas, la Municipalidad organizó las actividades finales en dos encuentros. El primero tuvo lugar el miércoles en el CIC Este, mientras que el segundo se realizó este jueves en el CIC La Floresta, con presentaciones de los participantes y una merienda compartida.

Las jornadas también contaron con la participación de orquestas infantojuveniles del programa Construir Valores, que ofrecieron presentaciones musicales como parte de las actividades de cierre. Los encuentros fueron abiertos a toda la comunidad, con el objetivo de compartir el trabajo realizado durante el año.

Acosta remarcó que estas celebraciones permiten observar los vínculos construidos a lo largo de los talleres. “El nexo entre tallerista, familia, gurí, institución, Municipalidad y coordinación es algo que se ve en estos cierres. Está aceitado, fuerte y con muchas ganas de volver para seguir”, sostuvo.

Las expectativas para continuar el programa en 2027

De cara al próximo año, desde la Subsecretaría de Cultura esperan ampliar la participación de artistas y sumar nuevas propuestas pedagógicas que permitan fortalecer la presencia de los talleres en los barrios de Paraná.

“Esperamos que el año que viene, cuando se abra la convocatoria del programa, haya más artistas que se quieran sumar con nuevas propuestas y que esto siga creciendo”, expresó Acosta. La coordinadora destacó que la continuidad de estas iniciativas es importante para garantizar el acceso a experiencias culturales en espacios cercanos a las familias.

Finalmente, reafirmó el valor social de los talleres como parte de las políticas culturales municipales. “Es una de las políticas públicas que siempre hay que defender, porque generan espacios de contención y de habitar el arte, que es algo que tanta falta nos hace en estos tiempos”, concluyó.