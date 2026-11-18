El Museo Provincial de Bellas Artes inaugurará este viernes el 63° Salón Provincial de Artes Visuales, con obras de 55 artistas entrerrianos. La jornada incluirá la entrega de premios y una celebración por el centenario de la institución. La entrada será gratuita.
El 63° Salón Provincial de Artes Visuales de Entre Ríos será inaugurado este viernes 20 de noviembre, de 20 a 24, en el Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Pedro E. Martínez, ubicado en Buenos Aires 355 de Paraná. La actividad incluirá la entrega de premios a los artistas seleccionados y una fiesta especial por los 100 años de la institución, con entrada libre y gratuita.
La exposición reunirá 58 obras de 55 artistas provenientes de 23 localidades entrerrianas, seleccionadas en las disciplinas Arte Textil, Cerámica, Dibujo, Escultura, Grabado y Pintura. La muestra se desarrollará en el marco de los Premios Adquisición Gobierno de Entre Ríos 2026.
La iniciativa, organizada por el Museo Provincial de Bellas Artes y la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, tuvo como objetivo reconocer y estimular la producción artística provincial. Además, permitirá ampliar el patrimonio público mediante la incorporación de las obras distinguidas.
Una fiesta especial por los 100 años del Museo
La inauguración tendrá un significado particular, ya que coincidirá con el cierre de las celebraciones por el centenario del Museo Provincial de Bellas Artes.
Bajo el nombre “La Fiesta del Siglo”, la propuesta combinará arte y música en una jornada que transformará los espacios de la institución en una pista de baile.
La musicalización estará a cargo de Lucho y Mana, mientras que también funcionará una cantina con opciones de comidas y bebidas para quienes participen de la celebración.
Hasta cuándo podrá visitarse la exposición
El 63° Salón Provincial de Artes Visuales permanecerá abierto al público hasta mediados de marzo de 2027, con acceso libre y gratuito durante los días y horarios habituales del Museo.
La exposición ofrecerá la posibilidad de conocer distintas expresiones de las artes visuales entrerrianas y recorrer producciones realizadas por artistas de diferentes localidades de la provincia.
De esta manera, el Museo Provincial de Bellas Artes cerrará las actividades por sus 100 años con una propuesta que reunirá la producción artística contemporánea, el reconocimiento a sus creadores y una celebración abierta a toda la comunidad.