El feriado interrumpe los pagos de ANSES: las próximas fechas para jubilados y pensionados

ANSES retomará el martes 13 de octubre el calendario de pagos para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), después del fin de semana largo. El lunes 12, feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, no habrá pagos previstos en el cronograma.

Las acreditaciones de octubre comenzaron el jueves 8 y continuaron el viernes 9. Las siguientes fechas se distribuyen según la terminación del DNI y el tipo de prestación, con un calendario diferente para quienes perciben hasta un haber mínimo y quienes superan ese monto.

Entre los jubilados y pensionados que cobran hasta la mínima, el jueves correspondió a los documentos terminados en 0 y el viernes a los finalizados en 1. El cronograma continuará el martes con los DNI terminados en 2.

Cuándo cobran quienes perciben hasta un haber mínimo

Después del pago del martes 13, ANSES acreditará los haberes de los beneficiarios con DNI terminados en 3 el miércoles 14. Los documentos finalizados en 4 cobrarán el jueves 15 y los terminados en 5, el viernes 16.

La semana siguiente comenzará con los documentos terminados en 6, que tienen fecha de cobro el lunes 19 de octubre. Para los DNI finalizados en 7, el pago está previsto para el martes 20.

Este grupo completará su calendario el miércoles 21, con los documentos terminados en 8, y el jueves 22, con los finalizados en 9. Las fechas corresponden a jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo.

Las fechas para jubilaciones superiores a la mínima

Los jubilados y pensionados que perciben más de un haber mínimo comenzarán a cobrar el viernes 23 de octubre. Ese día será el turno de quienes tienen documentos terminados en 0 y 1.

El cronograma de ANSES continuará el lunes 26 para los DNI finalizados en 2 y 3. Los beneficiarios con documentos terminados en 4 y 5 tendrán sus haberes acreditados el martes 27.

Los DNI terminados en 6 y 7 cobrarán el miércoles 28 de octubre. La última fecha de este grupo será el jueves 29, cuando recibirán sus haberes quienes tienen documentos finalizados en 8 y 9.

El calendario de las Pensiones No Contributivas

Las PNC comenzaron a pagarse el jueves 8 de octubre para los documentos terminados en 0 y 1. El viernes 9 fue el turno de los DNI finalizados en 2 y 3, antes de la interrupción por el fin de semana largo.

Los pagos se retomarán el martes 13 para los documentos terminados en 4 y 5. Continuarán el miércoles 14 con los DNI finalizados en 6 y 7 y concluirán el jueves 15 con los terminados en 8 y 9.

Los beneficiarios pueden consultar su fecha individual de cobro en Mi ANSES, donde también pueden verificar la información correspondiente a su prestación.