Proponen cambios en 30 circuitos electorales de 15 departamentos de Entre Ríos

La Dirección Nacional Electoral avanzó con una propuesta para reorganizar 30 circuitos electorales de 15 departamentos de Entre Ríos, mediante la creación de nuevas divisiones territoriales, modificaciones de límites y cambios de denominación. La medida quedó formalizada a través de la Disposición 1/2026, fechada el 15 de octubre, y forma parte de un procedimiento impulsado por la Justicia Electoral.

La iniciativa fue elaborada por el Juzgado Federal con Competencia Electoral de Entre Ríos y remitida por la Cámara Nacional Electoral, que había aprobado su tratamiento mediante la Resolución 11 del 1° de septiembre de 2026.

El proyecto busca actualizar la organización territorial utilizada para distribuir a los ciudadanos en los distintos circuitos de votación. Sin embargo, las modificaciones todavía no fueron aprobadas definitivamente, por lo que no implican cambios inmediatos en los establecimientos donde votan los electores.

Cuáles son los departamentos y circuitos alcanzados

Según el anexo técnico de la disposición, la propuesta comprende 30 circuitos electorales distribuidos en 15 departamentos entrerrianos.

En el departamento Paraná, se incluyeron Colonia Cerrito, Antonio Tomás, Eigenfeld Merou, San Rafael y Aldea Santa Rosa. En La Paz figuran Km 160–Sir Leonard y Puerto Algarrobo, mientras que en Diamante aparecen Aldea Salto y Camps.

También se contemplaron Laguna del Pescado, en Victoria; Don Cristóbal 1.ª Sección y Betbeder, en Nogoyá; Arroyo Clé, en Tala; General Almada y Britos, en Gualeguaychú; y Médanos, en Islas del Ibicuy.

En Villaguay se incluyeron Paso de la Laguna y Estación Raíces. En Concordia, Estación Yuquerí, Colonia Yeruá, Estación Yeruá y Clodomiro Ledesma.

La nómina se completó con Arroyo del Medio–El Gramiyal, en Federal; Colonia Hocker y Colonia El Carmen, en Colón; Colonia Freitas, Gualeguaycito y Colonia Las Tunas, en Federación; y Colonia Baylina y San Ernesto, en San Salvador.

Qué cambios podrían producirse para los votantes

La reorganización de los circuitos electorales podría modificar la distribución territorial de los electores y, eventualmente, los establecimientos asignados para votar.

No obstante, el informe técnico publicado describió los límites geográficos propuestos, pero no precisó cuántos circuitos serían nuevos, cuáles cambiarían de nombre ni qué cantidad de votantes podrían resultar alcanzados.

Los límites fueron detallados mediante referencias a rutas nacionales y provinciales, caminos públicos, cursos de agua, mensuras y coordenadas geográficas.

Cómo continuará el procedimiento

La disposición, firmada por el director nacional electoral, Juan Pablo Limodio, estableció la notificación del inicio de las actuaciones a los partidos políticos registrados en Entre Ríos.

Asimismo, aprobó el extracto del informe técnico descriptivo y solicitó al Juzgado Federal con Competencia Electoral de la provincia que realizara las notificaciones correspondientes.

La normativa también dispuso la publicación de la medida durante dos días en el Boletín Oficial de la República Argentina, como parte del procedimiento establecido por el artículo 40 del Código Electoral Nacional.

La reorganización todavía deberá completar las instancias legales correspondientes antes de que las nuevas delimitaciones puedan entrar en vigencia.