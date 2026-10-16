Reforma de la Ley de Salud Mental: el Senado avanzó con las internaciones involuntarias y las adicciones

El Senado avanzó con el dictamen de la reforma de la Ley de Salud Mental, que contempla internaciones involuntarias ante situaciones de riesgo grave, incorpora las adicciones, incluida la ludopatía, y establece asistencia financiera entre Nación y provincias.
La Comisión de Salud junto a la de Legislación General del Senado, reinició este jueves el debate sobre la iniciativa que busca reformar la Ley de Salud Mental N.º 26.657. La reunión plenaria comenzó, minutos antes a las 16 en el Salón Azul del Palacio Legislativo, con un dictamen acordado anteriormente sobre las modificaciones al funcionamiento de los equipos interdisciplinarios, los criterios de internación, cambios en el tratamiento de las adicciones y nuevas pautas para las altas médicas, entre otras cuestiones.
La Libertad Avanza quiere tratarlo la próxima semana en una sesión, pero le faltaba una sola firma para obtener el dictamen de las comisiones de Salud y de Legislación General,que fue consensuado entre el oficialismo, la UCR, el PRO, Movimiento por Misiones, y Moveré Santa Cruz,
El proyecto de ley de Salud Mental enviado por el Gobierno recibió sustanciales modificaciones, ya que sin esos cambios no se podía avanzar en la esa iniciativa que era rechazada por las bancadas aliadas de la LLA y de los gobiernos provinciales.
Los principales cambios son que las internaciones involuntarios las puede disponer un médico, sin necesidad que sea un psiquiatra; se establece un mecanismo de asistencia financiera con las provincias; se mantiene la eliminación de los manicomios y se incorporan las adicciones en general, con lo cual una persona puede ser tratará por ludopatía.
La senadora Ivana Arrascaeta, que preside la Comisión de Salud, señaló que el proyecto “fue debatido por más de 70 expositores invitados por legisladores de distintos bloques".
"Esta reforma no se construyó de espaldas a la sociedad, sino con las provincias y los senadores, tuvimos 16 informes de provincias y no podemos seguir esperando que la situación se agrave", añadió
" Esta reforma es para dejar de llegar tarde y para que ninguna familia se sienta sola, es por eso que necesitamos tratar este dictamen que se puso a circular”, manifestó Arrascaeta.
Por otro lado, el senador Justicialista Jorge Capitanich planteó postergar el debate para analizar los cambios que propone la LLA a la iniciativa del Gobierno ya que esta iniciativa "requiere un amplísimo consenso de los gobernadores y los ministros de Salud de cada área, de la capacidad de financiamiento y también remarcar el nivel de asignación de recursos humanos, para una problemática compleja".
Desde el oficialismo, la jefa del bloque de la LLA, Patricia Bullrich , dijo que ya se hicieron esos cambios y se está reformando "un concepto respecto a qué sucede con personas con trastornos de salud mental que no están en condiciones de tomar decisiones, con situaciones de riesgo para ellas o terceras personas, con casos claros y resonantes".
"Hay una concepción mucho más preventiva, un cambio de paradigma para salvar la vida de personas con trastornos severos; es un avance respecto a la concepción del riesgo inminente que generalmente llega tarde", expresó, al tiempo que pidió consideren el dictamen "porque no estamos cerrados y hemos escuchado a todos los bloques".
Luego, el senador Guillermo Andrada (Convicción Federal) dijo que la ley vigente "no falló por sus principios, que son muy buenos, sino porque su implementación y su eficacia no se lograron realizar debido a que no hay recursos adecuados". Por otro lado, Carlos Arce (Movimiento por Misiones) acompañó el dictamen: "Creemos que las reformas que introducen resultan necesarias para mejorar la salud mental", al tiempo que celebró los significativos cambios sobre el proyecto original.
Finalmente, Gabriela Valenzuela (UCR) expresó que acompañaba el proyecto en disidencia porque se sumó al reclamó de presupuesto ya que "es necesario para que la ley pueda ser cumplida en su totalidad". Acto seguido, se pasó a la firma el dictamen presentado.
Detalles de los cambios a la ley de Salud Mental
-Se permiten las internaciones involuntarias "ante riesgo grave de daño para la vida o la integridad física propia o de terceros" que podrá ser resuelto por un solo médica si hay una emergencia,.
-Un equipo interdisciplinario tiene 48 horas para revalidarla, y se habilita poder realizar teleconsultas con un psiquiatra.
-La internación se comunicará a la justicia, ya que antes se establecía que lo debía resolver un juez.
-Deberá existir un plan de egreso desde el diagnóstico como requisito de internación y tener una notificación con anticipación al representante legal, cónyuge conviviente, padres o hijos para coordinar las condiciones de egreso.
-Se amplían las adicciones para permitir que la ludopatía pueda ser considerada un problema de enfermedad de salud mental.
-Se fija que los menores deberán ser atendidos por equipos con formación infanto-juvenil y tendrán que ser internados en lugares separados de los adultos.
-Se establece que habrá cooperación económica entre la Nación y las provincias.
-Se mantiene la prohibición de la creación de manicomios.