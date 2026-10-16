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Estudiantes empató con Flamengo en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores

Estudiantes igualó 0-0 ante Flamengo en La Plata por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. El Pincha fue superior, generó las situaciones más claras y reclamó la expulsión de Lucas Paquetá. La serie se definirá en el Maracaná.

16 de Octubre de 2026
Estudiantes empató con Flamengo.
Estudiantes empató con Flamengo. Foto: X oficial de Estudiantes.

Estudiantes igualó 0-0 ante Flamengo en La Plata por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. El Pincha fue superior, generó las situaciones más claras y reclamó la expulsión de Lucas Paquetá. La serie se definirá en el Maracaná.

Estudiantes de La Plata empató 0-0 con Flamengo este jueves en el estadio Jorge Luis Hirschi, por el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2026. El equipo dirigido por Alexander Medina fue superior durante buena parte del encuentro, pero no logró convertir y deberá buscar la clasificación en Brasil.

 

ESTUDIANTES 0-0 FLAMENGO | HIGHLIGHTS | SEMIFINAL IDA | CONMEBOL LIBERTADORES 2026

 

El conjunto platense asumió el protagonismo desde el comienzo y generó las situaciones más peligrosas. Aunque recurrió reiteradamente a los centros, consiguió imponerse en las jugadas de pelota parada y exigió en varias oportunidades al arquero Agustín Rossi, una de las figuras del equipo visitante.

 

El Pincha mostró intensidad, presionó sobre el campo rival y logró controlar los intentos ofensivos de Flamengo. Sin embargo, la falta de precisión en los últimos metros le impidió transformar su superioridad en una ventaja para afrontar la revancha.

 

 

La polémica por un codazo de Lucas Paquetá

 

Uno de los momentos más discutidos del encuentro tuvo como protagonista a Lucas Paquetá, quien golpeó con el codo en el rostro a Ezequiel Piovi durante una disputa de pelota. La acción generó fuertes reclamos de los futbolistas de Estudiantes, que consideraron que correspondía una expulsión.

 

El árbitro paraguayo Juan Gabriel Benítez sancionó la infracción con tarjeta amarilla para el mediocampista brasileño. La decisión provocó cuestionamientos por la intensidad del contacto y la posibilidad de que Flamengo continuara el encuentro con diez jugadores.

 

Más allá de esa situación, el equipo carioca tuvo mayor posesión de pelota en distintos pasajes, pero no consiguió traducirla en oportunidades claras. El vigente campeón continental encontró en Rossi una garantía defensiva y se llevó de La Plata un empate que lo dejó bien posicionado para la definición.

 

 

Cuándo se juega la revancha entre Estudiantes y Flamengo

 

La serie quedó completamente abierta y la revancha se disputará el próximo jueves en el estadio Maracaná, donde se definirá cuál de los dos equipos avanzará a la final de la Copa Libertadores.

 

Antes de viajar a Brasil, Estudiantes deberá afrontar un compromiso por el Torneo Clausura. El domingo, desde las 18, recibirá a San Lorenzo por la fecha 13, en un encuentro importante para sus aspiraciones de clasificación a los playoffs.

 

El conjunto platense ocupa el noveno puesto de la Zona A y buscará sumar puntos para ingresar entre los equipos que disputarán la siguiente instancia del campeonato local. Mientras tanto, mantiene intacta la ilusión continental, aunque deberá conseguir un resultado favorable en territorio brasileño.

 

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