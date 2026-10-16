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Policiales Concordia

Detuvieron a un hombre que quiso esconder 25 envoltorios de cocaína en la boca

En el marco de un operativo, la policía de Concordia detuvo a un hombre que intentó ocultar en su boca 25 envoltorios que contenían cocaína.

16 de Octubre de 2026
La droga incautada al hombre
La droga incautada al hombre

En el marco de un operativo, la policía de Concordia detuvo a un hombre que intentó ocultar en su boca 25 envoltorios que contenían cocaína.

En las primeras horas de la mañana de este viernes, en el marco del Operativo Saturación realizado en distintos barrios de Concordia, la Policía observó en inmediaciones de calles Córdoba y Cortada 60, a un hombre que presuntamente se encontraba comercializando estupefacientes.

 

Al advertir la presencia policial, el sujeto introdujo en su boca una bolsa de nylon de color negro. Rápidamente, los funcionarios procedieron a su identificación, momento en el que el hombre escupió la bolsa, constatando en su interior 25 envoltorios con una sustancia blanquecina.

Se dio intervención a la División Drogas Peligrosas, cuyos efectivos realizaron el test de campo, que arrojó resultado positivo para cocaína. Asimismo, se procedió al secuestro de dinero en efectivo.

 

La fiscal en turno, Dra. Julia Rivoira, ordenó la detención del hombre por el supuesto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

 

Temas:

Concordia cocaína Detenido policiales Estupefacientes
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