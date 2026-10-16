Crecida de los ríos en Misiones: hay siete pasos fronterizos y rutas clausuradas

Hasta la tarde del jueves 19 personas permanecen evacuadas en distintos puntos de la provincia de Misiones debido a la crecida de los ríos y arroyos. Mientras cuatro familias pudieron regresar a sus viviendas en Puerto Iguazú, se habilitó parcialmente la circulación sobre los puentes Paranay y Piray Guazú de la Ruta Nacional 12, para vehículos de hasta 20 toneladas. En tanto, continúan cerrados siete pasos fronterizos y persisten restricciones en otros sectores afectados.

Según el relevamiento de la Dirección General de Seguridad, los evacuados se distribuyen de la siguiente manera: Puerto Rico registra 11 personas, tres adultos y ocho menores de edad; Puerto Iguazú, seis personas, cuatro adultos y dos menores; y Santa Ana, dos adultos. Todos permanecen alojados en viviendas de familiares.

En cuanto al comportamiento de los ríos, en Puerto Iguazú, el Paraná registra una altura de 31,60 metros y el Iguazú alcanza los 32,20 metros, ambos estacionados. En Comandante Andresito, el nivel informado es de 5,80 metros, con tendencia descendente.

Sobre el río Paraná, en Eldorado se registra una altura de 25,30 metros; en Puerto Leoni, 19,10 metros; en Jardín América, 15,87 metros; y en Santa Ana, 10,47 metros, todos con tendencia creciente. En Corpus Christi, el nivel alcanza los 9,15 metros, mientras que en San Ignacio se registra una altura de 10,47 metros, también en crecimiento.

Respecto del río Uruguay, en El Soberbio se registra una altura de 7,52 metros y en Alba Posse, 7,75 metros, ambos estacionados. En tanto, en San Javier el nivel alcanza los 6,43 metros y continúa creciendo.

En relación con la circulación vial, quedaron habilitados parcialmente los puentes sobre los arroyos Piray Guazú, conocido como puente Banana, y Paranay, ambos sobre la Ruta Nacional 12. La circulación está permitida para vehículos de hasta 20 toneladas, conforme a la última actualización de seguridad vial.

Sin embargo, permanece clausurado el puente sobre el arroyo Yabebiry, entre Mártires y Colonia Santo Domingo Savio. Asimismo, continúa el corte total de la Ruta Provincial 103 hacia Puerto Santa Ana, debido al avance del agua sobre la calzada.

En San Ignacio, los desbordes en la zona de Paso Carreta afectaron 11 construcciones deshabitadas, entre viviendas y quinchos. Por otra parte, en Colonia Delicia se normalizó la circulación por un camino rural tras el descenso del arroyo Aguaray Guazú.

En cuanto a los pasos fronterizos, permanecen cerrados siete cruces: Puerto Eldorado–Mayor Otaño, Puerto Mado–Lomas Valentinas, Colonia Victoria–Mayor Otaño, Puerto Libertador General San Martín–Puerto Triunfo, Puerto Maní–Bella Vista, Puerto Leoni y Colonia Oasis–Capitán Meza.

Por su parte, los pasos internacionales de El Soberbio–Porto Soberbo, Alba Posse–Porto Mauá y San Javier–Porto Xavier continúan habilitados.

La Policía de Misiones mantiene el monitoreo de los cursos de agua, los relevamientos en las zonas afectadas y los controles preventivos en rutas, puentes y accesos donde persisten restricciones de circulación. (MisionesOnLine)