Fue a levantarse los glúteos, sufrió una lesión permanente y recibirá $61,6 millones de indemnización

Una mujer que se sometió a un tratamiento estético para levantar los glúteos sufrió una lesión permanente en el nervio ciático y deberá recibir una indemnización de 61,6 millones de pesos. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la responsabilidad de la médica que realizó el procedimiento y de la responsable del establecimiento, ubicado en el sur del Gran Buenos Aires.

Según consta en el expediente, la paciente, actualmente de 64 años, acudió al centro de estética el 16 de noviembre de 2019. Allí le ofrecieron un procedimiento mediante inyecciones de un producto denominado Endopeel, que supuestamente permitiría mejorar la apariencia de sus glúteos sin riesgos para su salud.

Durante la intervención, que contemplaba 20 aplicaciones en cada glúteo, comenzó a experimentar un dolor intenso desde la cuarta inyección, con molestias que se extendían desde la zona derecha hasta el pie. Aunque solicitó interrumpir el tratamiento, aseguró que la profesional continuó con las aplicaciones, indica Infobae.

Debió ser operada y terminó jubilándose por invalidez

Tras finalizar el procedimiento, la mujer manifestó que no podía caminar ni apoyar correctamente el pie derecho. Durante los días siguientes recibió indicaciones médicas telefónicas, pero los dolores persistieron y debió acudir a una guardia médica once días después.

Posteriormente, permaneció internada y recibió un diagnóstico de lesión del nervio ciático, acompañado de dificultades para caminar. En febrero de 2020 fue sometida a una cirugía de alta complejidad para liberar el nervio afectado, aunque las secuelas resultaron permanentes.

Como consecuencia de su estado de salud, no pudo retomar sus actividades laborales habituales. Finalmente, obtuvo una jubilación por invalidez luego de que se determinara una incapacidad superior al 66% de la capacidad laboral total.

Pericias confirmaron responsabilidad médica

Durante el juicio, la profesional demandada negó haber cometido mala praxis y sostuvo que había aplicado correctamente el producto. También argumentó que la paciente presentaba antecedentes de ciática y otras afecciones que podían explicar las lesiones.

Sin embargo, una pericia médica estableció una relación directa entre las inyecciones y la parálisis parcial y permanente del nervio ciático. Los estudios identificaron dolor neuropático, pérdida de sensibilidad, dificultades para caminar y una condición conocida como pie caído.

Especialistas señalaron que el daño pudo haberse producido por una punción directa con la aguja o por la aplicación de una sustancia con efectos neurotóxicos a una profundidad inadecuada.

Además, durante el proceso judicial se comprobó que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) no tenía registrado un producto autorizado bajo la denominación de inyecciones de Endopeel para glúteos.

Otro aspecto determinante fue la ausencia de un consentimiento informado firmado por la paciente. Los magistrados consideraron que debía haber recibido información suficiente sobre los riesgos y posibles complicaciones antes de someterse al procedimiento.

Imagen ilustrativa

Indemnización millonaria por las secuelas

Finalmente, la Sala L de la Cámara Civil ratificó la responsabilidad de las demandadas y modificó los montos establecidos en primera instancia.

En particular, elevó de $19.494.800 a $40 millones la compensación por incapacidad psicofísica, teniendo en cuenta el carácter permanente de las lesiones y sus consecuencias sobre la vida cotidiana y laboral de la mujer.

También reconoció $1,6 millones destinados a un futuro tratamiento psicológico y confirmó otros $20 millones por daño moral. De esta manera, la reparación alcanzó un total de $61,6 millones, sin contemplar eventuales accesorios.

Por mayoría, los jueces mantuvieron la obligación de cobertura de la aseguradora, aunque dispusieron actualizar su límite conforme a la evolución del Índice de Precios al Consumidor desde el hecho hasta el momento del pago.