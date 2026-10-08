El Sistema Solar podría desaparecer mucho antes de lo previsto: qué descubrieron los científicos

Un estudio publicado en The Astrophysical Journal Letters advierte que el Sistema Solar podría perder su estabilidad mucho antes de lo calculado. La transformación del Sol en una enana blanca y la influencia gravitatoria de otras estrellas serían factores determinantes.
La esperanza de vida del Sistema Solar podría ser mucho menor de lo que se creía, según una investigación científica publicada en septiembre de 2026 en la revista The Astrophysical Journal Letters. El estudio plantea que, una vez que el Sol se transforme en una enana blanca, los planetas que sobrevivan podrían perder su estabilidad orbital en un período considerablemente más corto que el estimado por modelos anteriores.
Durante miles de millones de años, los planetas mantuvieron sus trayectorias alrededor del Sol gracias al equilibrio de las fuerzas gravitatorias. Sin embargo, los investigadores analizaron cómo ese sistema podría modificarse cuando nuestra estrella pierda una parte importante de su masa y las órbitas planetarias queden más expuestas a la influencia de otros cuerpos celestes.
La investigación retoma una pregunta que ya había planteado Isaac Newton: si las interacciones gravitatorias entre los planetas podían modificar, con el paso del tiempo, la estabilidad del Sistema Solar. Los nuevos modelos incorporan además la evolución del Sol y los efectos de las estrellas que pasan por sus alrededores.
Por qué el Sistema Solar podría perder su estabilidad
Actualmente, el Sol atraviesa una etapa relativamente estable de su evolución. No obstante, dentro de aproximadamente 5.000 millones de años comenzará a experimentar transformaciones que alterarán profundamente las condiciones del Sistema Solar.
En una primera etapa, nuestra estrella se expandirá hasta convertirse en una gigante roja. Posteriormente, perderá una parte considerable de su masa y terminará su evolución como una enana blanca, un remanente estelar mucho más pequeño.
Según los modelos considerados en la investigación, el Sol podría conservar aproximadamente el 54% de su masa actual cuando alcance esa fase. Esta reducción modificaría su influencia gravitatoria sobre los planetas sobrevivientes y provocaría una expansión de sus órbitas.
El papel de las estrellas cercanas en el futuro de los planetas
La disminución de la masa solar no provocaría necesariamente la desaparición inmediata de todos los planetas. Sin embargo, podría volver sus órbitas más vulnerables a las perturbaciones gravitatorias externas.
En ese escenario, las estrellas que pasen relativamente cerca del Sistema Solar ejercerían una influencia mayor sobre las trayectorias planetarias. Aunque esos encuentros no impliquen colisiones directas, sus efectos gravitatorios podrían acumularse durante períodos prolongados.
Con el transcurso del tiempo, estas alteraciones podrían modificar las órbitas de los planetas y favorecer que algunos sean expulsados del sistema. De esta manera, la estabilidad dependería tanto de las interacciones internas como del entorno galáctico.
Cuánto tiempo le quedaría al Sistema Solar
Uno de los resultados más destacados del estudio es la reducción de la escala temporal estimada para la estabilidad del sistema planetario después de que el Sol se convierta en una enana blanca.
Según la información difundida sobre la investigación, los modelos anteriores contemplaban períodos de estabilidad de hasta mil billones de años. En cambio, las nuevas simulaciones plantean que la pérdida de estabilidad podría ocurrir en aproximadamente mil millones de años después de la formación de la enana blanca.
Esta estimación no significa que todos los planetas desaparecerán simultáneamente ni que exista una fecha exacta para la desintegración del Sistema Solar. Se trata de una proyección basada en modelos que consideran la evolución de la estrella central y las perturbaciones gravitatorias externas.
Qué pasará con la Tierra cuando el Sol envejezca
Aunque el estudio modifica las estimaciones sobre el futuro del Sistema Solar, sus conclusiones no representan una amenaza inmediata para la Tierra. Los acontecimientos analizados se producirían dentro de miles de millones de años.
Mucho antes de que el Sol se convierta en una enana blanca, el aumento progresivo de su luminosidad modificará las condiciones ambientales terrestres. Este proceso podría volver inhabitable nuestro planeta mucho antes de las etapas finales de evolución solar.
Posteriormente, cuando el Sol se expanda hasta transformarse en una gigante roja, los planetas más cercanos quedarán expuestos a temperaturas extremas. La Tierra también podría ser alcanzada por las capas exteriores de nuestra estrella, aunque su destino exacto depende de distintos procesos físicos.
Qué significa el descubrimiento para la astronomía
La investigación aporta una nueva perspectiva sobre la evolución de los sistemas planetarios y los factores que determinan su estabilidad a escalas de tiempo extremadamente prolongadas, indicó La Nación.
Los resultados sugieren que no alcanza con estudiar las fuerzas gravitatorias entre los planetas para comprender su futuro. También resulta necesario considerar la pérdida de masa de la estrella central y las perturbaciones provocadas por otros cuerpos del entorno galáctico.
En este sentido, el trabajo publicado en The Astrophysical Journal Letters plantea que el Sistema Solar podría atravesar una etapa de inestabilidad mucho antes de lo previsto una vez completada la transformación del Sol en una enana blanca.