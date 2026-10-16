Créditos UVA: cuáles son los beneficios y riesgos de financiar la compra de una vivienda

Los créditos hipotecarios UVA volvieron a cobrar protagonismo en Argentina después de que el Gobierno avanzara con una licitación de recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). La operación permitió adjudicar $200.000 millones entre 13 entidades financieras, con el objetivo de ampliar el financiamiento disponible para préstamos destinados a la vivienda.

La reactivación del mercado hipotecario abrió nuevamente una pregunta entre quienes buscan acceder a la casa propia: ¿conviene asumir una deuda que se actualiza de acuerdo con la inflación? Los especialistas consideran que esta herramienta puede facilitar la compra de una propiedad, aunque advierten que existen riesgos financieros que deben evaluarse.

A diferencia de los préstamos tradicionales con cuotas fijas en pesos, los créditos UVA ajustan su capital mediante una unidad de valor vinculada al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), que sigue la evolución de la inflación. Por eso, tanto el saldo adeudado como las cuotas expresadas en pesos pueden aumentar durante el período de devolución.

Créditos UVA: por qué pueden ser una oportunidad para comprar una vivienda

Uno de los principales argumentos a favor de estos préstamos es que permiten adelantar la compra de una propiedad sin necesidad de reunir previamente la totalidad del dinero.

De acuerdo con el análisis difundido por Ámbito, algunos especialistas sostienen que el crédito representa una oportunidad porque transforma parte de los ingresos mensuales en la adquisición de un activo inmobiliario. En lugar de continuar ahorrando durante años, el comprador puede acceder antes a la vivienda.

Sin embargo, la idea de que con estos préstamos "nunca se pierde" requiere matices. Aunque el deudor obtiene una propiedad, también asume obligaciones financieras que pueden resultar difíciles de afrontar si sus ingresos crecen por debajo de la inflación.

Cómo impacta la inflación en las cuotas

El principal riesgo de los créditos UVA aparece cuando el valor de las cuotas aumenta más rápido que los salarios. Esta situación puede elevar el porcentaje de los ingresos familiares destinado al pago de la hipoteca.

Durante los últimos años del gobierno de Mauricio Macri, la aceleración inflacionaria provocó un incremento de las obligaciones de numerosos tomadores. Esa experiencia continúa siendo una referencia para quienes analizan actualmente esta modalidad de financiamiento.

Imagen ilustrativa (Archivo).

Por eso, antes de solicitar un préstamo, resulta fundamental calcular cuánto representa la cuota inicial sobre los ingresos y evaluar distintos escenarios económicos. También debe considerarse que el crédito puede extenderse durante décadas, período en el que pueden modificarse las condiciones laborales y familiares.

Qué sucede cuando se incorporan codeudores

Otra alternativa para acceder a un monto mayor consiste en incorporar codeudores, como una pareja o los padres. De esta manera, el banco puede considerar ingresos adicionales al evaluar la capacidad de pago.

No obstante, sumar otra persona no garantiza mejores condiciones. Las entidades financieras también analizan la edad de los participantes, por lo que incorporar un codeudor de mayor edad podría reducir el plazo máximo de devolución.

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Por ejemplo, si una parte importante de los ingresos proviene de un familiar de 70 años, el banco podría aprobar un préstamo más elevado, pero exigir su cancelación en menos años. Esto puede generar cuotas iniciales superiores a las previstas.

Tasas de interés y cumplimiento de los préstamos

Según el análisis sectorial, la morosidad de los créditos hipotecarios UVA se ha mantenido relativamente contenida, pese a las dificultades económicas que enfrentaron algunos deudores.

La utilización de recursos del FGS también habría contribuido a mejorar parcialmente las condiciones de financiamiento. Entre las alternativas mencionadas aparecen tasas cercanas al 6,5% y 7,5% anual, aunque los valores dependen de cada entidad y de las condiciones particulares del solicitante.

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Es importante recordar que estas tasas se aplican sobre capital ajustado por UVA. Por lo tanto, no representan el aumento total que tendrá la cuota expresada en pesos, que también dependerá de la evolución de la inflación.

Qué analizar antes de solicitar un crédito UVA

Los especialistas destacan que comprar una propiedad mediante financiamiento permite "ganarle al tiempo", al anticipar una inversión que podría demandar muchos años de ahorro.

Sin embargo, la conveniencia depende de la estabilidad laboral, la evolución de los ingresos, el plazo de devolución y la capacidad de afrontar aumentos futuros. También deben contemplarse los gastos asociados a la operación inmobiliaria.

En definitiva, los créditos UVA pueden facilitar el acceso a la vivienda, pero no eliminan el riesgo de endeudamiento. Comparar propuestas bancarias y analizar la capacidad de pago resulta fundamental antes de asumir un compromiso financiero de largo plazo.