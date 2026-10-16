Más de 700 participantes en Congreso de Ciencias Forenses en Paraná: especialistas destacaron las investigaciones entrerrianas

El tercer Congreso Internacional de Ciencias Forenses reunió a más de 700 participantes en Paraná y contó con especialistas de distintos países que compartieron investigaciones, técnicas y avances tecnológicos aplicados a la criminalística. La actividad finaliza este viernes en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), luego de tres jornadas de intercambio académico y profesional.

En diálogo con Elonce, el director general de Policía Científica de Entre Ríos, Ricardo Galliussi, destacó la convocatoria y el carácter internacional del encuentro, que también fue sede de la segunda Conferencia Federal de Policía Científica.

“Hemos tenido gratamente más de 700 personas como asistentes en estos tres días”, expresó el funcionario, quien señaló que participaron representantes de Canadá, México, Colombia, Ecuador, Chile, Paraguay y Argentina.

Destacaron las investigaciones de la Policía Científica de Entre Ríos

Galliussi remarcó que uno de los principales objetivos fue dar a conocer las investigaciones desarrolladas por profesionales de la fuerza provincial. “Lo más importante es que tuvimos también, como todos los años anteriores, referentes de la policía de la provincia de Entre Ríos con investigaciones muy serias”, sostuvo.

Por su parte, el subdirector de Policía Científica, Alberto Grinovero, valoró la posibilidad de intercambiar experiencias con especialistas internacionales y presentar trabajos realizados en la provincia.

Explicó que los integrantes de la institución desarrollan investigaciones cuyos resultados se comparten durante el congreso, lo que permite incorporar nuevas perspectivas y mejorar las herramientas de trabajo.

Además, destacó la realización de la Expo Forense, donde empresas vinculadas al sector exhibieron equipamiento y tecnologías destinadas a la investigación criminal.

Congreso de Ciencias Forenses en Paraná reunió a más de 700 personas

Especialistas de Colombia y Chile compartieron sus experiencias

Entre los disertantes internacionales estuvo Henry Giraldo Jiménez, especialista en balística forense del Instituto de Medicina Forense de Colombia, quien destacó el intercambio de conocimientos sobre armas menos letales y nuevas tecnologías.

El profesional señaló que estas experiencias permiten conocer los avances de otros países y fortalecer la cooperación entre investigadores.

También hizo referencia a la necesidad de mantener una colaboración internacional ante las transformaciones de la criminalidad y su alcance transnacional.

En tanto, José Duarte Ulloa, asesor criminalístico e integrante de Carabineros de Chile, destacó la organización del encuentro y la importancia de las actividades presenciales para generar vínculos profesionales.

Fraude documental y nuevas tecnologías

El especialista chileno explicó que su exposición estuvo centrada en el fraude documental y las herramientas utilizadas para identificar falsificaciones.

“Me tocó abordar todo lo relacionado con el fraude documental, cómo se están falsificando los documentos, qué tenemos que fijarnos al momento de verificar un documento”, detalló.

Según indicó, estos conocimientos resultan útiles tanto para quienes se forman en criminalística como para los profesionales que trabajan en investigaciones documentológicas.

Durante la última jornada también se programaron exposiciones de un especialista de Ecuador y de un ingeniero en robótica de México.

Seis meses de preparación para el congreso

Galliussi explicó que la organización del encuentro demandó más de seis meses de trabajo y que esta fue la tercera edición consecutiva realizada en Paraná.

El funcionario destacó el acompañamiento institucional y la participación de autoridades provinciales en la apertura, entre ellas el gobernador, el ministro del área y el jefe de la Policía de Entre Ríos.

Asimismo, sostuvo que las devoluciones recibidas por parte de disertantes y asistentes fueron favorables y permitieron evaluar los resultados de la convocatoria.

Los invitados internacionales también resaltaron la hospitalidad recibida en Paraná y compartieron sus experiencias con la gastronomía regional, entre ellas platos elaborados con pescado de río.

El congreso concluye este viernes con un balance positivo de sus organizadores, quienes destacaron la participación internacional, la presentación de investigaciones entrerrianas y el intercambio de conocimientos para fortalecer el trabajo de las policías científicas.