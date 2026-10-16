Imputaron a dos alumnos de 15 años por crear fotos de compañeras desnudas con IA

Dos alumnos de 15 años, del colegio Modelo de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires, fueron imputados por generar imágenes de sus compañeras desnudas, distribuirlas en la comunidad escolar y luego comercializarlas en sitios para adultos.

En la causa se indica que serían al menos 45 menores de edad, que cursan desde el primer al quinto año, los que habrían sido víctimas del hecho.

Desde un comienzo los padres y alumnos apuntaron que la escuela habría mantenido el caso oculto durante un mes y que no dio respuesta a los reclamos, lo que motivó en las últimas horas el comunicado difundido.

A días de la denuncia contra los estudiantes, el Colegio Modelo Lomas emitió un comunicado y expusieron que ya se adoptaron “las medidas reglamentarias enmarcadas en la normativa vigente”.

“Expresamos nuestra solidaridad y respeto hacia las estudiantes afectadas y sus familias, a quienes el equipo directivo, el plantel docente y el equipo de orientación acompañan, escuchan y contienen de manera prioritaria”, comienza el escrito, difundido por Noticias Argentinas.

“Se trata de una situación profundamente dolorosa y grave que, si bien ocurrió en un ámbito extraescolar, impacta de forma directa en la dinámica educativa, familiar y social de las y los estudiantes, lo que requiere estrategias específicas de abordaje, contención y reparación”, destacaron.

En el comunicado manifiestan que, al tratarse de un hecho que involucra a adolescentes -tanto damnificadas como responsables-, “el abordaje y la comunicación exigen la máxima prudencia y cuidado”, por lo que “es nuestra prioridad absoluta el resguardo de la intimidad de las y los adolescentes y de sus familias, sosteniendo el compromiso con los derechos de cada estudiante y actuando desde la empatía”.

En respuesta al reclamo generado, desde la institución educativa expusieron: “Desde el momento en que se tomó conocimiento de la situación, el equipo directivo efectuó las presentaciones correspondientes ante las autoridades del nivel central”.

“Nuestra institución continuará colaborando activamente con las autoridades competentes y adoptando las medidas reglamentarias enmarcadas en la normativa vigente”, concluye el escrito del establecimiento escolar.