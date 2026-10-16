Boca recibe a Talleres con mayoría de titulares y la mira en la tabla anual: hora y TV

Boca recibirá a Talleres este viernes, a las 21.30 en la Bombonera, por la fecha 13 del Torneo Clausura. Con la pelea por la tabla anual y la clasificación a la próxima Copa Libertadores entre sus prioridades, buscará sumar de a tres antes de afrontar la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana.

Rodolfo Arruabarrena apostaría por una formación con mayoría de titulares, pese a la cercanía del encuentro del martes ante Vasco da Gama. El equipo necesita recuperarse después del empate frente a Instituto y de la derrota por 1-0 ante el conjunto brasileño en el primer partido de la serie continental.

Según informó TyC Sports, la convocatoria incluye a 25 futbolistas y las principales ausencias serán Leandro Paredes y Sebastián Villa. El mediocampista continúa recuperándose de un desgarro, mientras que el delantero colombiano sufrió un esguince de tobillo durante el encuentro de Copa Sudamericana.

Los cambios que prepara Arruabarrena

Con Álvaro Montero en el arco, las modificaciones defensivas pasarían por los ingresos de Dylan Gorosito y Nicolás Figal. Ambos ocuparían los lugares de Leandro Lozano y Lautaro Di Lollo, respectivamente, mientras que Facundo Herrera y Lautaro Blanco completarían la última línea.

Una de las novedades podría darse en el mediocampo: Rodrigo Battaglia tiene posibilidades de volver a jugar después de diez meses de inactividad. En la formación que analiza el entrenador, estaría acompañado por Santiago Ascacíbar y Milton Delgado.

En ataque, Miguel Merentiel recuperaría la titularidad después de que Enner Valencia fuera elegido para iniciar el duelo contra Vasco da Gama. Leonel Flores y Carlos Palacios completarían el frente ofensivo de Boca, que intentará mejorar su producción antes de viajar a Brasil.

Cómo llega Talleres a la Bombonera

El conjunto cordobés atraviesa un presente complicado: ocupa el último lugar de la Zona A y tiene un margen muy reducido para alcanzar los playoffs. En los primeros cinco partidos del ciclo de Omar de Felippe consiguió cuatro puntos, producto de una victoria, un empate y tres derrotas.

La igualdad frente a Independiente le permitió sumar en su última presentación y el entrenador mantendría buena parte de esa formación. Entre las alternativas que evalúa aparece el ingreso de Lautaro Ortiz en el mediocampo, aunque todavía resta definir quién dejaría su lugar.

En la delantera, Agustín Álvarez Martínez volvería al equipo en reemplazo de Valentín Dávila. La visita buscará aprovechar la oportunidad para conseguir un resultado que alivie su situación en el tramo final de la fase regular.

Las probables formaciones y dónde ver el partido

La probable formación de Boca será: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Rodrigo Battaglia y Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Carlos Palacios. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Talleres podría salir con Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Román Riquelme y Gabriel Báez; Federico Fattori o Lautaro Ortiz, Matías Galarza y Giovanni Baroni; Rick, Agustín Álvarez Martínez y Valentín Depietri. DT: Omar de Felippe.

El encuentro comenzará a las 21.30, contará con el arbitraje de Luis Lobo Medina y será televisado por TNT Sports. Después de este compromiso, el Xeneize se concentrará en la revancha del martes ante Vasco da Gama, en la que deberá revertir la desventaja de un gol para avanzar a la final de la Copa Sudamericana.