El FMI proyecta una expansión de la economía moderada en América Latina y señala dos obstáculos

El FMI proyecta que América Latina crecerá un 2,7% anual en promedio a mediano plazo, un ritmo que considera insuficiente para acercar significativamente los niveles de vida de la región a los de las economías avanzadas.

La evaluación reconoce un contexto externo favorable, con mejores precios para algunas exportaciones, ingresos por turismo y remesas y acceso al financiamiento. Sin embargo, advierte que esos factores no resuelven las dificultades estructurales que limitan el crecimiento.

Según publicó Ámbito, el diagnóstico forma parte de las perspectivas económicas del Hemisferio Occidental presentadas este jueves en Bangkok por Nigel Chalk, director del departamento regional del organismo.

El desafío de sostener las condiciones favorables

“La región se está beneficiando de las mejoras en los términos de intercambio, condiciones financieras favorables, una sólida demanda de los Estados Unidos, fuertes flujos de turismo y remesas”, sostuvo Chalk durante su exposición.

El funcionario señaló que las economías han logrado mantener un crecimiento constante en un escenario internacional volátil. No obstante, aclaró: “El desafío de política económica de cara al futuro será convertir estos vientos a favor actuales en ganancias duraderas”.

Para el conjunto del continente americano, el FMI estima una expansión cercana al 2,25% tanto en 2026 como en 2027. En América del Sur, las proyecciones son del 2,1% para este año y del 2,4% para el próximo, cifras distintas del promedio latinoamericano de mediano plazo.

Productividad y deuda, los principales obstáculos

El organismo identifica dos problemas centrales: los elevados niveles de deuda pública y la debilidad de la productividad. A eso se suman dificultades para ampliar la inversión, incorporar tecnología y generar empleo formal.

El envejecimiento de la población también condicionará las perspectivas, al reducir progresivamente el crecimiento de la fuerza laboral. En ese contexto, producir más y mejor con los recursos disponibles tendrá un papel cada vez más relevante.

“Sin una aceleración significativa de la productividad y de la inversión interna, América Latina corre el riesgo de quedarse aún más rezagada en la mejora de los ingresos y los niveles de vida”, advierte el informe.

Las previsiones para Argentina y los riesgos regionales

Para Argentina, el FMI mantiene una estimación de crecimiento del 2,1% en 2026 y del 3,5% en 2027. El organismo espera que la desaceleración de la inflación y la recuperación gradual de la demanda privada contribuyan a una mejora de la actividad.

Entre los riesgos menciona una prolongación de los altos precios energéticos, mayores tasas de interés internacionales y tensiones comerciales. También señala posibles efectos de un episodio intenso de El Niño sobre la producción agropecuaria y los precios de los alimentos.

Como oportunidades, destaca la demanda de minerales críticos, la transición energética y los cambios en las cadenas de suministro. Para aprovecharlas, recomienda mejorar la infraestructura y la educación, promover la innovación y fortalecer las condiciones para invertir y ampliar el comercio.