Organizaciones de discapacidad se manifestaron frente al Congreso y exigieron respuestas

La prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad no pudo ser tratada este jueves 15 de octubre en el Congreso de la Nación debido a la falta de quórum. En paralelo, personas con discapacidad, familiares, instituciones, transportistas, prestadores y trabajadores del sector se movilizaron para reclamar respuestas a las dificultades que atraviesan. Según informó el Foro del sector, se fijó una nueva sesión para el miércoles 21 de octubre.

La convocatoria reunió a distintos actores vinculados a la atención y asistencia de personas con discapacidad, quienes expresaron su preocupación por la continuidad de las prestaciones, el financiamiento de las instituciones y la actualización de los aranceles.

Desde el Foro destacaron el esfuerzo realizado por quienes participaron de la manifestación, al señalar que los traslados implicaron gastos económicos, organización y dificultades adicionales para las familias y las personas con discapacidad.

Los reclamos del sector de discapacidad

A través de un comunicado, la organización advirtió que la falta de tratamiento legislativo prolongó la incertidumbre que atraviesan las instituciones, los profesionales y las familias que dependen de las prestaciones.

"La nueva fecha representa un paso en la agenda parlamentaria, pero la emergencia continúa", expresaron desde el Foro.

En ese sentido, remarcaron que las personas con discapacidad necesitaban respuestas concretas, mientras que las familias reclamaban previsibilidad y las instituciones solicitaban condiciones económicas que permitieran garantizar la continuidad de los servicios.

Entre los principales pedidos, el sector exigió garantizar la atención médica y las prestaciones contempladas en la Ley 24.901 para los beneficiarios de Incluir Salud, además de asignar un presupuesto adecuado y actualizable para cumplir con la Ley 27.793.

Solicitaron actualizar los aranceles y garantizar las pensiones

Otro de los puntos centrales del reclamo fue el atraso en los valores que perciben los prestadores. Según señalaron desde el Foro, los aranceles acumulaban un retraso del 30,67% desde el 1 de enero de 2025.

Por este motivo, solicitaron implementar un estudio de costos obligatorio que permitiera determinar los valores de las prestaciones y avanzar en una actualización inmediata.

Asimismo, reclamaron la ratificación de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social y manifestaron su rechazo a los artículos 36 a 41 del proyecto de Presupuesto 2027.

Nueva sesión prevista para el 21 de octubre

Tras la falta de quórum registrada este jueves, la atención del sector quedó puesta en la nueva sesión prevista para el miércoles 21 de octubre, cuando se buscará avanzar con el tratamiento de la prórroga de la emergencia.

Desde el Foro anticiparon que continuarán acompañando las movilizaciones hasta obtener respuestas a los planteos realizados.

"Vamos a estar presentes todas las veces que sea necesario, junto a las personas con discapacidad, sus familias y las organizaciones del sector, hasta que haya respuestas", afirmaron.

Finalmente, la organización insistió en la necesidad de garantizar los derechos y la continuidad de las prestaciones. "Detrás de cada reclamo hay vidas, derechos y familias que no pueden seguir esperando", concluyeron.