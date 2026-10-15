Frigerio recorrió la planta de Longvie y destacó las inversiones y la generación de empleo

El gobernador visitó la fábrica de Longvie en el Parque Industrial de Paraná, en el marco de los 108 años de la empresa. Conoció los proyectos de expansión y destacó la importancia de acompañar al sector privado para fortalecer la producción y el empleo.
El gobernador Rogelio Frigerio visitó este jueves la planta industrial de Longvie, ubicada en el Parque Industrial de Paraná, en el marco del 108º aniversario de la empresa. Durante el recorrido, el mandatario conoció los proyectos de expansión, las inversiones realizadas y la capacidad productiva de la firma, y destacó la importancia de la articulación entre el sector público y privado para impulsar el empleo y la competitividad.
La actividad contó con la participación del secretario de Industria, Comercio y Minería de Entre Ríos y coordinador de la Agencia de Desarrollo provincial, Catriel Tonutti. Las autoridades observaron los procesos de fabricación de artículos para el hogar y se interiorizaron sobre las iniciativas de innovación tecnológica y la presencia comercial de la empresa en mercados nacionales e internacionales.
Durante la visita, Frigerio valoró la trayectoria de Longvie y su permanencia en la provincia. “Es una industria muy importante de la Argentina, que tiene 108 años de vida, y más o menos la mitad de su vida la tienen acá en nuestra provincia, en Paraná”, expresó.
Frigerio destacó las inversiones y el crecimiento de Longvie
El mandatario resaltó que la empresa continuó desarrollando proyectos productivos y generando oportunidades laborales en Entre Ríos. “Siguen creciendo y apostando. Estuvimos viendo las inversiones que hicieron, tomando gente. Y siempre es una satisfacción saber que tenemos empresas como Longvie que siguen apostando a la industria nacional, a seguir creciendo, a desarrollarse”, manifestó.
En ese sentido, Frigerio sostuvo que el acompañamiento a las industrias constituye uno de los ejes de la gestión provincial, especialmente en lo relacionado con la reducción de costos y la mejora de las condiciones para producir.
“El Estado tiene que servir para facilitarle la vida al inversor, al empresario, para ayudarlo a bajar los costos, a mejorar la competitividad. Y en eso estamos hace 33 meses en la provincia, trabajando con ese norte”, afirmó.
El vínculo entre el sector público y privado
El gobernador también se refirió al papel del Estado en el desarrollo económico y remarcó que las políticas públicas deben contribuir a generar condiciones favorables para las inversiones. “El que genera riqueza es el sector privado”, sostuvo, y agregó que la función del Gobierno consiste en “brindar buenos servicios públicos y trabajar para que el sector privado tenga un contexto más favorable, precisamente para incrementar la inversión y los niveles de empleo privado”.
Por su parte, el presidente y CEO de Longvie, Eduardo Raúl Zimmermann, destacó la relación institucional con las autoridades provinciales y consideró fundamental sostener el trabajo conjunto.
“Traccionar la relación público-privado es clave”, expresó el empresario. Además, señaló: “Creo que lo tienen totalmente claro, eso me da mucha satisfacción”.
Longvie y sus proyectos de expansión en Entre Ríos
Zimmermann también valoró el acompañamiento gubernamental para continuar desarrollando la actividad industrial. En ese marco, destacó “la ayuda que podamos tener del gobernador y de todos los de la provincia” y aseguró que contar con ese respaldo “realmente motiva mucho” para seguir impulsando proyectos productivos.
La visita permitió conocer las perspectivas de crecimiento de Longvie, una empresa con 108 años de trayectoria que mantiene parte de su estructura industrial en Paraná desde hace varias décadas.
Durante el recorrido, las autoridades provinciales y los representantes de la firma coincidieron en destacar la importancia de fortalecer los vínculos institucionales para acompañar las inversiones, mejorar la competitividad y promover la generación de empleo privado en Entre Ríos.