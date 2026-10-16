Advierten que la carne podría aumentar hasta un 10% antes de fin de año

La carne podría aumentar hasta un 10% antes de fin de año

El precio de la carne vacuna podría aumentar hasta un 10% antes de fin de año en Argentina, según estimaciones de especialistas del sector ganadero. Después de varios meses de relativa estabilidad, la menor disponibilidad de hacienda, el crecimiento de las exportaciones y las consecuencias del fenómeno climático conocido como El Niño podrían generar nuevos ajustes en carnicerías y supermercados.

Las proyecciones fueron difundidas este viernes 16 de octubre y señalaron que los incrementos podrían producirse de manera progresiva durante las próximas semanas, especialmente en la antesala de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Sin embargo, los especialistas advirtieron que la caída del consumo interno podría limitar la magnitud de los aumentos, debido a las dificultades de los consumidores para afrontar nuevos incrementos.

De acuerdo con los datos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), los precios de los distintos cortes registraron una suba promedio de apenas el 0,5% durante septiembre.

En los primeros nueve meses de 2026, la carne acumuló un incremento del 15,6%. No obstante, en la comparación interanual, los valores aumentaron un 49,8%, por encima de la inflación general del 33,4% registrada en los últimos doce meses.

Entre los productos que presentaron mayores aumentos interanuales estuvieron las hamburguesas congeladas, con un 54,2%; la carne picada, con un 51,5%; el asado, con un 50,5%; la nalga, con un 50,1%; y el cuadril, con un 49,5%.

El impacto de El Niño y la menor oferta ganadera

El asesor ganadero Víctor Tonelli estimó que el precio del ganado destinado a faena podría registrar un ajuste cercano al 10% entre la próxima semana y el cierre del año.

Según explicó, las inundaciones en el noreste argentino, las demoras en las siembras, las dificultades para utilizar los campos y los problemas para circular por caminos rurales podrían afectar la productividad y la disponibilidad de animales, indica diario Clarín.

Por su parte, Daniel Urcía, presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA), consideró que los movimientos de precios podrían representar una recuperación de los valores que permanecieron retrasados durante los últimos meses. En ese sentido, proyectó incrementos inferiores al 10%.

Exportaciones en aumento y consumo en retroceso

Otro de los factores que influyeron en las perspectivas del mercado fue el crecimiento de las exportaciones de carne vacuna, que redujo la disponibilidad de producto para el consumo interno.

Entre enero y agosto, los envíos al exterior aumentaron un 6,5% interanual y alcanzaron las 567.400 toneladas res con hueso. En paralelo, los despachos destinados al mercado interno disminuyeron un 11,3%.

La producción también registró una contracción. Durante los primeros nueve meses del año se produjeron aproximadamente 2,2 millones de toneladas, un 6,6% menos que en igual período de 2025.

A este escenario se sumó la caída del consumo de carne vacuna, que se ubicó en torno a los 46 kilos anuales por habitante.

De concretarse las subas proyectadas, los nuevos valores podrían repercutir en el gasto de las familias y sumar presión sobre el índice de inflación de los últimos meses del año.