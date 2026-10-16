Tesla presentó un "auto volador", que usa propulsores de Space X

Tesla presentó en sociedad a Roadster, un vehículo eléctrico deportivo biplaza, que cuenta con propulsores de Space X que le permiten volar.
El CEO de Tesla, Elon Musk, presentó este jueves un auto volador, característica que durante mucho tiempo había estado relegada a la ciencia ficción y a los dibujos animados de los sábados por la mañana.
En la presentación de un producto en una instalación de pruebas en Texas perteneciente a SpaceX, la otra empresa de Musk que cotiza en bolsa, este mostró el nuevo Roadster de Tesla.
Se trata de un vehículo deportivo para dos personas que no solo podría acelerar de 0 a 96 km/h en un tiempo récord de menos de un segundo, sino que, según dijo, utiliza succión debajo del auto para subir por una rampa empinada y colgar boca abajo antes de salir disparado de la rampa, dar una voltereta en el aire y usar chorros de aire para aterrizar.
Durante la demostración, el auto no tenía conductor, lo cual se hizo “para asegurarnos de no matar a nadie”, declaró Musk a la multitud.
“El éxito no está garantizado”, señaló. “Lo digo en serio. Probablemente funcione, pero si no funciona, estaremos a una distancia prudencial”.
Más tarde, durante la demostración del jueves, el Roadster utilizó los mismos propulsores para saltar por encima de una fila de modelos Tesla ya existentes estacionados uno al lado del otro, y luego utilizó los propulsores de la parte trasera del vehículo para acelerar hasta los 96 km/h en ese tiempo récord.
Pero incluso con el éxito del evento, queda por demostrar si el auto realmente podrá estar a la altura de lo prometido y ofrecer a sus propietarios la capacidad de volar en lugar de simplemente saltar, al tiempo que pueden conducir a gran velocidad en carretera.
El vehículo utiliza 10 boquillas y lo que Musk describió como “tanques de aire a ultra alta presión” para propulsarse, tanto en el aire como para acelerar rápidamente en tierra. Musk describió la tecnología como “el resultado de la colaboración entre la mejor compañía automovilística del mundo y la mejor de cohetes del mundo”.
Dijo que el auto entrará en producción en 2028, aunque a lo largo de la historia de Tesla, Musk ha hecho promesas sobre cuándo se lograrían las cosas para luego incumplir el plazo por varios años.
Musk le dijo a una multitud entusiasta de fans de Tesla: “Necesitamos público para demostrar que no se trata de IA ni de SI. Así podrán contarle a la gente que lo vieron con sus propios ojos, porque no creerán lo que vean”.
Y es muy difícil afirmar si el auto es capaz de volar de verdad, a pesar de la demostración del jueves por la noche. Desde luego, no hubo ninguna demostración de vuelo de largo alcance.
En los últimos años se han producido muchos avances en las aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical, conocidas como eVTOL. Si bien existen algunos modelos funcionales, aún quedan muchos obstáculos de ingeniería para lograr vehículos aptos para circular por carretera que realmente puedan volar.
En la presentación en las instalaciones de pruebas de cohetes de SpaceX en McGregor, el flamante Roadster ingresó por una rampa perpendicular y mediante un exclusivo sistema de succión pudo girar en el aire a través de los propulsores integrados y descender con normalidad, ante la mirada atónita de todos los presentes.
Roadster event livestream https://t.co/G0jU4mWfid— Tesla (@Tesla) October 15, 2026
El prototipo además de suspenderse en el aire, puede acelerar de 0 a cerca de 100 kilómetros por hora en 1,6 segundos, y utiliza un sistema de succión bajo la carrocería para aumentar la adherencia al asfalto.
Según anticiparon desde Tesla, la producción del vehículo, que próximamente entrará en etapa de Pre Order comenzaría a producirse masivamente dentro de poco más de un año, en el 2028. Y por lo pronto, se anunciaron tres versiones: Performance, Thrust y Rocket.
La versión Thrust incorporará propulsores traseros que reducirán la aceleración a menos de 0,9 segundos; mientras que la Rocket, de una sola plaza, podrá despegar y maniobrar en el aire, además de alcanzar casi 100 kilómetros por hora en menos de 0,59 segundos, según las especificaciones anunciadas por Tesla.
La compañía también aseguró que el deportivo podrá superar los 370 kilómetros por hora y ofrecer una autonomía de carga superior a 480 kilómetros.
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“Los aviones son extremadamente sensibles al peso, mientras que en los vehículos terrestres se necesitan parachoques, zonas de deformación programada y demás”, declaró a CNN el jueves antes del evento Roger Connor, especialista de vuelo vertical del Museo Nacional del Aire y el Espacio del Smithsonian. “Inevitablemente, un híbrido entre ambos será un avión y un vehículo de bajo rendimiento, además de bastante caro”.
Un prototipo en desarrollo, fabricado por la empresa emergente californiana Alef, ha logrado elevarse en el aire gracias a ocho hélices: cuatro delanteras y cuatro traseras. Sin embargo, el vehículo pesa 115 kilogramos, una fracción mínima del peso de un Tesla Roadster. Además, solo puede transportar a una persona, cuyo peso debe ser inferior al del propio vehículo.
Antes de la demostración de Tesla, el director ejecutivo de Alef, Jim Dukhovny, declaró a CNN que no le sorprendería que Tesla lograra hacer despegar su Roadster durante el evento. Sin embargo, eso no significa que realmente pueda “volar”.
“Es absolutamente factible al 100%”, afirmó. “Dicho esto, la parte más difícil en todos los eVTOL, y para nosotros, es la transición del ascenso vertical al avance. Hay que tener muchísimo cuidado, asegurándose de no perder sustentación y de que sea muy estable”.
Conner también expresó sus dudas de que un vehículo homologado para circular por carretera, como un Roadster, pudiera volar a cualquier lugar al que su propietario quisiera ir.
“No estamos hablando de un vuelo sostenido”, indicó. “Estamos hablando, literalmente, de dar pequeños saltos”. (CNN)