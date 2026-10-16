Niña entrerriana lucha contra un tumor maligno y necesita ayuda su tratamiento en el Garrahan

Mía Milagros necesita ayuda para su tratamiento en el Garrahan

Una campaña solidaria busca ayudar a Mía Milagros, una niña de 2 años oriunda de Concepción del Uruguay que atraviesa un tratamiento oncológico en el Hospital Garrahan de Buenos Aires. La pequeña sufrió una recaída y su familia necesita colaboración económica para afrontar los gastos que demanda su atención médica.

Mía padece un tumor germinal maligno en la región sacrococcígea, por el cual comenzó un nuevo esquema de quimioterapia el pasado 10 de octubre.

De acuerdo con un informe médico del Hospital Garrahan, fechado el 14 de octubre de 2026, el diagnóstico corresponde a un tumor germinal maligno secretante, conocido como tumor del saco vitelino.

La historia de Mía Milagros y su tratamiento

Desde sus primeros meses de vida, la niña debió afrontar distintas intervenciones médicas. Poco después de nacer fue sometida a una colostomía y, meses más tarde, atravesó una cirugía en la región sacrococcígea.

Mía Milagros necesita ayuda para su tratamiento en el Garrahan.-

Durante octubre, los profesionales del Hospital Garrahan confirmaron una recaída y determinaron el inicio de un nuevo tratamiento de quimioterapia bajo el protocolo TGM95, esquema VBP.

Actualmente, Mía permanece en Buenos Aires junto a su familia para continuar con la atención médica, publicó 03442.

Su familia necesita ayuda para permanecer en Buenos Aires

El tratamiento implica afrontar gastos de estadía, traslados y medicación, además de las necesidades cotidianas durante la permanencia en la capital del país.

Por ese motivo, la familia inició una campaña solidaria y solicitó el acompañamiento de los vecinos de Concepción del Uruguay y de otras localidades entrerrianas.

Cualquier aporte económico puede contribuir a sostener los gastos del tratamiento y permitir que sus familiares continúen acompañándola.

También pidieron colaboración mediante la difusión de la campaña en redes sociales y grupos de WhatsApp.

Cómo colaborar con Mía Milagros

Quienes deseen ayudar pueden realizar una transferencia a la cuenta informada por la familia.

Alias: mia.milagrosmendez

Titular: José Ignacio Méndez, padre de Mía.

WhatsApp de contacto: 3455 45-4906.

La familia agradeció las muestras de apoyo recibidas y pidió que continúen acompañando a la pequeña durante esta nueva etapa de su tratamiento.