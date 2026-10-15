Entre Ríos refuerza la promoción de la donación voluntaria de sangre mediante colectas y capacitaciones

El programa provincial de Hemoterapia, continúa promoviendo la donación voluntaria, habitual y solidaria de sangre mediante colectas externas, actividades de concientización y capacitaciones.
El Ministerio de Salud de Entre Ríos, a través del programa provincial de Hemoterapia (PPH), continúa promoviendo la donación voluntaria, habitual y solidaria de sangre mediante colectas externas, actividades de concientización y capacitaciones.
Se destacan, además, los talleres destinados a cerca de mil docentes de las 17 departamentales y la planificación de nuevas colectas en distintos puntos del territorio provincial.
Acciones de promoción, colecta y acompañamiento
Desde el programa provincial de Hemoterapia (PPH) dependiente del Ministerio de Salud de Entre Ríos, se trabaja para fortalecer la donación voluntaria de sangre y garantizar la disponibilidad de componentes sanguíneos a las y los pacientes que lo necesitan.
Por ello, durante los últimos meses el PPH intensificó sus acciones de promoción, colecta y acompañamiento a la comunidad. De esta manera, más de seis mil personas participaron, de enero a septiembre, en colectas externas y en las 15 postas de donación a las que abastece el programa.
En este marco, en el transcurso del año se desarrollaron 51 colectas externas a través de la estrategia "Vamos a tu localidad" y del proyecto "Donar Sangre Nos Une +", en articulación con el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas) y el Grupo Iapser (Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos), en las que se recorrieron 7.152 kilómetros. Estas iniciativas permitieron acercar la posibilidad de donar sangre a diferentes localidades y organizaciones, facilitando el acceso de la comunidad a esta práctica solidaria.
Capacitación y concientización en toda la provincia
Entre las acciones de promoción se destacó el desarrollo de un nuevo taller de concientización destinado a docentes de las distintas departamentales de Entre Ríos.
La propuesta, transmitida en streaming desde el Centro Provincial de Convenciones (CPC), convocó a cerca de mil docentes inscriptos de las 17 departamentales, con el propósito de brindar herramientas para que puedan convertirse en multiplicadores de la importancia de la donación voluntaria y habitual de sangre.
Asimismo, el PPH sostiene diferentes actividades destinadas a estudiantes de nivel secundario y universitario, con las cuales se fortalece el vínculo con las juventudes y promueve el acceso a información sobre donación, salud y solidaridad.
Próximas colectas
Las colectas planificadas para las próximas semanas son:
miércoles 14 de octubre en el Centro Comercial de Paraná;
miércoles 21 en la Escuela de Educación Técnica N° 45 "Félix Bourren Meyer" de San Salvador;
martes 27 en el Centro de Salud Rosario "Tita" Falcón de Tabossi;
jueves 29 en la Escuela República de Entre Ríos;
y el viernes 30 en el Instituto Nuestra Señora del Cenáculo (Seminario Arquidiocesano de Paraná).