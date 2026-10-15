El Garrahan reveló que cirugía inédita a beba entrerriana abre nuevas posibilidades para tratar enfermedades cardíacas

Emma / médicos del Garrahan que operaron a la beba

Emma, una bebé de Gualeguaychú que fue sometida a una cirugía cardíaca inédita en Argentina y Latinoamérica, se recupera favorablemente en Buenos Aires. La pequeña nació con una miocardiopatía dilatada severa y fue intervenida el pasado 23 de septiembre en el Hospital Garrahan. Ahora, su mamá, Lorena Holstein, organiza una rifa para que sus otros tres hijos puedan viajar y toda la familia pase reunida el Día de la Madre.

La intervención consistió en un cerclaje de la arteria pulmonar, una técnica que busca mejorar el funcionamiento del corazón y la calidad de vida de la paciente. Según destacó el Hospital Garrahan, es la primera vez que este procedimiento se realiza con ese objetivo en Argentina y Latinoamérica.

"Con esta cirugía, el Garrahan incorpora una nueva estrategia para tratar enfermedades cardíacas graves en bebés y amplía las posibilidades de atención de alta complejidad pediátrica", valoraron desde el mayor centro pediátrico de Argentina.

En diálogo con Radio Máxima, Lorena contó que Emma, quien nació el 16 de enero y está próxima a cumplir nueve meses, evoluciona favorablemente después de la delicada operación.

Los médicos que operaron a la beba (fuente Hospital Garrahan)

Emma se recupera de una cirugía cardíaca inédita

El 23 de septiembre, la bebé fue sometida a una cirugía a corazón abierto para tratar la miocardiopatía dilatada severa que afecta su corazón.

Desde el Hospital Garrahan destacaron que la intervención incorpora una nueva estrategia para el tratamiento de enfermedades cardíacas graves en pacientes pediátricos. El procedimiento tiene como objetivo mejorar la función cardíaca y retrasar la necesidad de un eventual trasplante.

La mamá de Emma expresó su alegría por la evolución de la pequeña. “Ya le sacaron los puntos, gracias a Dios está re bien. Verla cómo se ha recuperado tan rápido, y tiene tanta fuerza y tanta energía”, manifestó.

Sin embargo, la familia deberá permanecer en Buenos Aires para continuar con los controles médicos. “Tenemos que seguir cerca del Hospital Garrahan por cualquier cosa, a ver cómo evoluciona”, explicó Lorena.

Emma, junto a su mamá (archivo Elonce)

Una rifa para reunir a los cuatro hermanos en el Día de la Madre

Mientras Emma permanece junto a su mamá en Buenos Aires, sus tres hermanos, de 14, 10 y 7 años, se encuentran en Gualeguaychú.

Ante la posibilidad de que la estadía se prolongue, Lorena decidió organizar una rifa para reunir el dinero necesario para que los niños viajen con su papá y puedan celebrar juntos el Día de la Madre.

“La primera vez estuvimos tres meses acá, ahora nos dicen que puede ser más larga la estadía. Queremos que los tres hermanitos de 14, 10 y 7 años puedan viajar con su papá y pasar todos juntos el Día de la Madre”, contó.

La familia necesita reunir el dinero para cuatro pasajes de ida y vuelta entre Gualeguaychú y Buenos Aires.

Lorena explicó que los médicos autorizaron el encuentro entre Emma y sus hermanos. “Emma pasa a upa todo el día, dejarla para ir a ver a los otros hermanitos no creo que sea lo ideal, y los hermanos también la quieren ver a ella, por eso lo mejor es que los hermanos puedan venir”, expresó.

Cómo colaborar con la rifa solidaria

Para afrontar los gastos del viaje, la familia lanzó una rifa con números a $3.000.

Los premios son:

Primer premio: un secador de pelo.

Segundo premio: una planchita para el cabello.

Tercer premio: un set de belleza.

Quienes deseen comprar un número y colaborar pueden comunicarse con Lorena al 3446 60 5174.

También se puede utilizar el alias de Mercado Pago martin.bassini, a nombre de Martín Oscar Bassini.

“Siempre nos dijeron que ella era un milagro”

Lorena recordó que el camino de Emma estuvo marcado por las dificultades desde el embarazo, debido a la grave enfermedad cardíaca que presenta. “Siempre nos dijeron que ella era un milagro, desde el embarazo yo no podía creer lo que ella podía aguantar”, manifestó.

La mamá destacó la fortaleza de su hija y cómo esta experiencia cambió la manera en que la familia enfrenta las dificultades. “Con ello uno aprende a preocuparse por las cosas importantes de la vida”, reflexionó.

Mientras continúa la recuperación de Emma y los controles en el Garrahan, la familia espera poder reencontrarse este domingo para celebrar el Día de la Madre.