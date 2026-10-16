Santa Fe realiza este viernes su mayor subasta de bienes incautados: ofrecerá 224 lotes

Santa Fe realizará este viernes 16 de octubre su mayor subasta de bienes incautados al delito desde la creación de la agencia provincial que los administra. El remate tendrá lugar en la Estación Belgrano de la capital santafesina, con 224 lotes y 8.796 personas inscriptas.

La oferta incluye 91 motocicletas, 80 vehículos, dos lanchas, 40 bicicletas, un inmueble ubicado en Rosario y diez máquinas arcade retro para restaurar. Los precios base se establecieron entre el 30% y el 50% de los valores de mercado.

Según informó Ámbito, será la sexta jornada organizada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad). El Gobierno provincial estima recaudar entre $700 millones y $800 millones.

Los horarios para ver los bienes y participar

La exhibición de los lotes se realizará de 8.30 a 13 en la Estación Belgrano. Ese período permitirá observar los bienes antes del comienzo de las ofertas.

Las acreditaciones estarán habilitadas desde las 14.30, mientras que el inicio de la subasta está previsto para las 16.20. La convocatoria reunió interesados de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Santa Fe encabeza la cantidad de inscriptos, con 7.139 personas, seguida por Entre Ríos, con 565, y Buenos Aires, con 519. También se anotaron 214 interesados de Córdoba y 79 de la capital del país.

Cómo se pagarán los lotes adjudicados

Los compradores podrán abonar mediante transferencias bancarias o efectivo. Las condiciones contemplan una seña equivalente al 10% del monto ofertado y el pago del 90% restante una vez aprobado el lote.

Además, deberán afrontar una comisión del 10% correspondiente al martillero. Ese importe debe considerarse junto con el precio alcanzado por el bien durante el remate.

El director provincial de la Aprad, Martín Domene, explicó que se realizan cruces de datos antes de habilitar a los participantes. El control busca detectar vínculos con las organizaciones a las que pertenecían los bienes y personas con pedidos de captura; según indicó, habitualmente quedan excluidos entre 80 y 100 inscriptos.

A qué se destinará la recaudación

Los fondos de la subasta se utilizarán para asistir a víctimas del delito y financiar programas sociales relacionados con educación, salud mental y adicciones. Una parte también cubrirá el mantenimiento de la Aprad, que, según la información difundida, no recibe recursos provenientes de impuestos.

El secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, sostuvo que la iniciativa busca quitar bienes a quienes cometen delitos y destinarlos a otros fines. También explicó que la variedad de lotes refleja las distintas características de los patrimonios incautados.

Con 224 lotes, esta edición marcará un récord para el organismo de Santa Fe. La oferta combina bienes de uso cotidiano, embarcaciones y una propiedad, mientras el resultado de las pujas determinará cuánto se recauda finalmente.