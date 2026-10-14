Entre Ríos es sede del III Congreso Internacional de Ciencias Forenses: más de 800 especialistas presentes

El gobernador Rogelio Frigerio inauguró en Paraná el III Congreso Internacional de Ciencias Forenses, que reúne a más de 800 especialistas. Destacó la profesionalización policial, la incorporación de tecnología y la importancia de las pruebas en las investigaciones judiciales.
El III Congreso Internacional de Ciencias Forenses comenzó este miércoles en Paraná, con la participación de más de 800 especialistas, investigadores y profesionales vinculados con la criminalística. El gobernador Rogelio Frigerio encabezó la apertura del encuentro, que se desarrolla en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) y busca fortalecer la capacitación y la incorporación de nuevas tecnologías para la investigación criminal.
La actividad se realiza junto con la II Conferencia Federal de Policía Científica y es organizada por la Policía de Entre Ríos y el Ministerio de Seguridad y Justicia provincial. Por tercer año consecutivo, la capital entrerriana recibe a referentes nacionales e internacionales para intercambiar conocimientos sobre procedimientos científicos, análisis de evidencias y herramientas aplicadas a las investigaciones judiciales.
El encuentro cuenta con delegaciones de España, Canadá, México, Colombia, Ecuador, Chile y Paraguay, además de representantes de distintas provincias argentinas. Durante la inauguración estuvieron presentes el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia; el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González; y autoridades de las fuerzas de seguridad.
Frigerio destacó la profesionalización y la tecnología policial
Durante su discurso, Frigerio remarcó que la capacitación permanente y el desarrollo científico constituyen herramientas fundamentales para mejorar la seguridad. También sostuvo que Entre Ríos busca consolidarse como un referente nacional en materia de investigación criminal y formación de sus efectivos.
"Desde que llegamos al gobierno nos propusimos tres objetivos para nuestra policía: más presencia territorial, más profesionalización y más tecnología. En Entre Ríos tenemos una de las mejores policías del país y lo digo siempre con enorme orgullo", expresó el mandatario ante los participantes.
El gobernador vinculó esos objetivos con la necesidad de mejorar la calidad de las investigaciones y garantizar que los procedimientos policiales permitan reunir pruebas suficientes para el avance de las causas judiciales. En ese sentido, destacó la responsabilidad de los profesionales que intervienen en la obtención y el análisis de evidencias.
La importancia de las pruebas en las investigaciones judiciales
"Podemos tener la mejor policía, detener a un delincuente, hacer un gran operativo, pero si después no somos capaces de reunir las pruebas necesarias para que la justicia actúe, todo ese esfuerzo puede terminar siendo insuficiente", advirtió Frigerio durante su intervención.
Asimismo, subrayó que las ciencias forenses cumplen una función determinante para esclarecer hechos delictivos y evitar errores judiciales. "Una prueba bien obtenida, preservada y analizada puede ser decisiva para condenar a un delincuente y también para evitar que una persona inocente sea condenada injustamente", afirmó.
El mandatario señaló que detrás de cada investigación existe una tarea técnica que muchas veces no resulta visible para la sociedad. Por eso, consideró fundamental fortalecer los conocimientos científicos, actualizar los procedimientos y disponer de herramientas adecuadas para preservar y examinar las pruebas.
La Policía de Entre Ríos destacó su formación académica
Por su parte, el jefe de la Policía provincial, Claudio González, valoró la magnitud del congreso y la presencia de especialistas internacionales. También destacó la trayectoria de la institución en criminalística y su colaboración con otras fuerzas del país.
"Nosotros nos encontramos en los más altos escalones de lo que hace a investigación criminal y de ciencia forense, ya que hemos sido referentes para otras policías de investigación que nos piden colaboración", aseguró González.
El funcionario resaltó además el vínculo académico con la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), que ofrece las carreras de Licenciatura en Criminalística y Accidentología Vial. Según explicó, esta formación permite contar con profesionales especializados y fortalecer el desarrollo de material académico destinado a la investigación.
Participación internacional y actualización profesional
El director de la Policía Científica de Entre Ríos, Ricardo Galiussi, destacó que el congreso está abierto al público general y constituye una oportunidad para el intercambio entre instituciones de formación, investigadores y especialistas.
"Nos acompañan universidades de distintas provincias como la de Aconcagua y del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina (IUPFA), además de una delegación de la Universidad de Asunción del Paraguay con 25 asistentes que vinieron a participar", precisó.
Galiussi señaló que es la segunda vez que esa institución paraguaya participa del encuentro, lo que refleja la continuidad de los vínculos académicos. El programa contempla 14 disertaciones y seis talleres especializados, destinados a actualizar conocimientos y compartir experiencias vinculadas con las ciencias forenses.
Expo Forense 2026 y nuevo equipamiento policial
En paralelo, se desarrolla la Expo Forense 2026, que reúne a más de 20 empresas nacionales e internacionales dedicadas a la fabricación y comercialización de tecnología e instrumental para investigaciones criminales.
Durante la exposición se presentan herramientas y dispositivos destinados al trabajo pericial, con el objetivo de mostrar avances tecnológicos que pueden incorporarse a los procedimientos de las distintas fuerzas de seguridad.
También se exhibe equipamiento adquirido por la Policía de Entre Ríos, como torres de iluminación, maletines para levantamiento de rastros, luces forenses, cámaras fotográficas y odómetros. Estos elementos están destinados a fortalecer las tareas de la Policía Científica en diferentes localidades de la provincia.