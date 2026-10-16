Juicio por la muerte de Maradona: Jana le respondió a Dalma y afirmó que “se basa en una mentira”

Jana Maradona respondió públicamente a los cuestionamientos de sus hermanas Dalma y Gianinna por su pedido de absolución para el psicólogo Carlos Díaz en el juicio por la muerte de su padre. A través de un extenso mensaje, negó haber acordado esa posición con Matías Morla y sostuvo que actuó de acuerdo con sus convicciones.

La controversia surgió por las diferencias entre las querellas sobre la responsabilidad del profesional. Frente a las sospechas de un supuesto entendimiento con el abogado, Jana fue tajante: “No me paga Morla, no arreglé con Morla”.

Según publicó Ciudad Magazine, Jana explicó que su postura había sido comunicada antes de los alegatos. “Mis abogados hablaron con los abogados de las querellas y la fiscalía y dimos nuestra postura sobre cada imputado”, escribió. Luego precisó: “De 7 imputados coincidimos en 6”.

La respuesta de Jana a los cuestionamientos

En su descargo, la hija de Maradona sostuvo que las diferencias sobre Díaz no justificaban las acusaciones en su contra. “No está ni bien ni mal, cada uno hace lo que le parece y cree correcto. Lo que está mal es señalar al otro injustificada y maliciosamente”, expresó.

También aclaró que su posición respecto de la responsabilidad penal del psicólogo no implicaba una valoración favorable sobre él. “Díaz no me deja de parecer desagradable como persona”, manifestó, y aseguró que ya había expresado esa opinión durante su alegato.

El mensaje incluyó un cuestionamiento directo a Dalma por sus publicaciones. Jana la acusó de intentar construir una versión falsa sobre sus motivos: “El problema es que intentás generar una narrativa para que yo quede como la mala, siendo que todo se basa en una mentira”.

Qué dijo sobre su relación con Morla

Para rechazar la existencia de un acuerdo, Jana recordó que comparte con sus hermanas otro proceso penal contra Morla y personas de su entorno. Según señaló, esa disputa lleva seis años y tanto ella como Dalma habían participado de una audiencia realizada dos o tres semanas antes.

Además, afirmó que durante su alegato pidió que se investigara a otras personas vinculadas al abogado. “En mi alegato metí la extracción de testimonios contra Pomargo y Vanesa Morla, entre otros”, indicó. Según explicó, solicitó que se examinara su posible participación como coautores en la muerte de Maradona.

Jana también reprochó que las dudas se hubieran trasladado a los medios y las redes sociales. “Si les interesa saber de verdad, en vez de hablar en los medios y redes, tienen mi número”, escribió, y sostuvo que podían consultarla directamente sobre su posición.

La decisión del tribunal y el pedido de justicia

En otro tramo de la publicación, remarcó que las posiciones de las querellas no determinan el resultado del proceso. “Nosotros no tenemos la última palabra porque la sentencia la dicta el tribunal”, señaló, y expresó su confianza en que los jueces dicten una resolución justa.

La hija del exfutbolista lamentó que el enfrentamiento familiar se sumara al dolor por la pérdida de su padre. “Es lamentable que tenga que descargarme sobre esto cuando estoy convencida que todos buscamos lo mismo, verdad y justicia”, manifestó.

Finalmente, aseguró que mantendrá su atención en el avance de la causa por la muerte de Maradona. “Mi energía va a seguir puesta en que se haga justicia por mi papá, que pueda descansar en paz y que la gente tenga un lugar para recordarlo”, expresó. Tras agradecer los mensajes de apoyo, cerró: “Este tema termina acá”.