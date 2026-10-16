Una cadena de supermercados ofrece ventiladores desde $49.999 y descuentos de hasta el 40%

La cadena de supermercados, ChangoMás, ofrece ventiladores desde $49.999, con descuentos que alcanzan el 40% en determinados modelos. Las promociones abarcan equipos de pie, techo, pared e industriales, con alternativas de diferentes tamaños y potencias.

La opción más económica de la selección es un Axel de pie de 16 pulgadas. La mayor rebaja porcentual corresponde al Ventisol de 18 pulgadas, cuyo precio promocional es de $59.819,40.

Según el relevamiento publicado por iProfesional, los productos pueden consultarse en MásOnline, la tienda digital de la cadena. Los importes y las promociones están sujetos a disponibilidad y vigencia, sin una fecha única de finalización informada para toda la selección.

Los modelos más económicos

El Axel de 16 pulgadas cuesta $49.999, frente a un precio anterior de $79.999: una diferencia de $30.000. Otro modelo de pie, el Whitenblack negro de 18 pulgadas, se ofrece a $59.499, con una reducción del 30% respecto de los $84.999 anteriores.

El Ventisol de 18 pulgadas, identificado como VP3853VP, pasó de $99.699 a $59.819,40, con un descuento del 40%. El Axel 3 en 1, en tanto, está publicado a $63.999,20, un 20% menos que su valor previo.

Entre los ventiladores turbo aparecen el Protalia negro de 20 pulgadas a $67.499,25, con una rebaja del 25%, y el Axel AX-TP20N a $71.999,20, con un descuento del 20%. El Whitenblack turbo de 90 W tiene este último precio.

Cuánto cuestan los equipos de techo y pared

El Philco de techo de tres aspas VTEP5619P se ofrece a $73.499,30, mientras que el Axel blanco de cuatro aspas y sin luz cuesta $83.999,30. Ambos presentan una reducción del 30% sobre los valores anteriores.

Otra alternativa es el Protalia de techo blanco de tres aspas, publicado a $89.999,25, con un descuento del 25%. El modelo de pared de esa marca, V22W, figura a $95.999,20, un 20% menos.

La selección también incluye ventiladores Liliana de techo: el VTHN603R de 110 W cuesta $118.999,30 y el VTHM602 de 60 W, $258.999,30. Los dos tienen una rebaja anunciada del 30%, aunque sus precios corresponden a modelos de características diferentes.

Opciones industriales y medios de pago

Entre los equipos de mayor tamaño, el Philco industrial de pie de 26 pulgadas y el Liliana industrial de 25 pulgadas cuestan $146.999,30 cada uno. El BKF para piso o pared está publicado a $153.999,30, también con un descuento del 30%.

En financiación, MásOnline informa seis cuotas fijas mediante Mercado Pago y promociones con la tarjeta IUDU que contemplan un beneficio del 20%. Las cuotas fijas no equivalen necesariamente a financiación sin interés, por lo que corresponde revisar el total antes de confirmar la compra.

También se mencionan beneficios bancarios de hasta el 20% mediante MODO y aplicaciones adheridas, con compra mínima de $75.000 y tope mensual de reintegro de $25.000. Su aplicación a la compra de ventiladores dependerá del banco, el día y las condiciones de cada promoción.